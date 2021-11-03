SA：2021 年 Q3 联想、苹果笔记本电脑销量创纪录，戴尔同比暴增 50%

IT之家 11 月 3 日消息，根据 Strategy Analytics 的一份新报告，尽管组件短缺且供应受限，但笔记本电脑市场仍实现了同比增长 8% 的出色表现。

从公布的数据来看：

联想连续四个季度占据市场主导地位，2021 年第三季度的笔记本电脑出货量（售出）达到创纪录的 1530 万台，比前一年的 1450 万台增长了 5%；

惠普在第三季度保持了笔记本电脑的第二位，2021 年第三季度出货量达到 1430 万台，同比下降 5%；自新冠疫情以来，这是该公司出货量首次同比下降；

戴尔出货量增长至 1220 万台，同比增长 50%，保持全球第三的位置，市场份额则增长了 5.1%，达到 18.2%；

苹果 Mac 业务也创下公司历史纪录，第三季度 MacBook 的出货量超过 650 万台，比 2020 年第三季度增长 10%；

华硕凭借商业和消费者出货量提高而进入前五，2021 年第三季度，华硕出货量同比增长 10% 增至 510 万台。

IT之家了解到，报告称，高端产品因商业需求而获得动力，而消费者支出也因 MacBook Air 和游戏笔记本等高端产品的折扣力度而增加。该报告继续指出，随着供应短缺越来越多地赶上顶级供应商，不确定性给接下来的几个季度蒙上了阴影。