苹果 App Store 应用年交易额 100 万美元以下只需缴 15% 佣金，中小开发者心里很矛盾

IT之家 4 月 19 日消息，4 月 19 日消息，苹果去年推出了支持小企业和独立开发者的应用商店小企业项目（App Store Small Business Program），将应用内年交易额在 100 万美元以下的佣金从 30% 降至 15%。也有开发者为了享受这一福利，选择将应用改为免费订阅，或是告知用户通过苹果应用商店之外的其他渠道订购服务。

iOS 应用独立开发者柯蒂斯・赫伯特（Curtis Herbert）在应用商店小企业项目去年刚启动时就加入进来，但随着应用交易额不断走高，他很快就会失去相应资格。

苹果于 2021 年 1 月份推出应用商店小企业项目，应用商店年交易额低于 100 万美元的开发者需要缴纳的佣金从 30% 降至 15%。然而，如果应用程序一年内的交易额超过 100 万美元的限额，相应开发者就不再符合项目资格，当年剩余时间以及下一年的所有交易都要向苹果缴纳 30% 的佣金。如果开发者下一年应用内交易额又低于 100 万美元，他们可以重新申请这一项目。

“多出来 15%，也就是每年 15 万美元…… 感觉很好，”赫伯特表示，“可以用在营销或招聘方面，这是一笔很大的额外费用。”

赫伯特说，参加这个项目让他的业务加速增长，从而提前 6 个月到 1 年实现既定目标。但赫伯特估计，他开发的滑雪应用 Slope 将在今年 11 月份失去项目资格。

赫伯特并不特别担心应用内交易额突破项目限额后会再度出现亏损，他相信业务增长轨迹将抵消多出来 15% 佣金。

“在业务发展过程中会出现一个奇怪的中间点，如果每年营收增长不能超过 20 万美元，那么最终收益就会减少，” 赫伯特说。“如果接近 100 万美元大关，很可能会继续加速增长，希望不是在原地踏步。”

独立开发者伊曼纽尔・克鲁维西尔（Emmanuel Crouvisier）开发的应用 Cardpointer 能帮助用户享受更多的刷卡奖励。他也从应用商店小企业项目获得了节省交易费用的乐趣。随着应用内年交易额逼近 100 万美元大关，克鲁维西尔通过各种方式限制交易额，将自己的利益最大化。

克鲁维西尔利用了苹果应用商店的一项新政策。这一政策允许开发者与用户交流，告知他们其他非苹果渠道的其他订购方式。

“我会偶尔给用户发邮件，提供特价优惠，让他们通过 Stripe 订阅 —— 这样就不会计入我的应用内年交易额，”克鲁维西尔说。很多开发者采取了各种方式，比如在临近年底的时候，如果发现年交易额接近 100 万美元的上限，就会给用户提供订购折扣。

去年 12 月份退出应用商店小企业项目的一名独立开发者要求匿名，因为不想让别人知道他们从应用程序中赚了这么多钱。

他说：“如果我在年底时把所有的订阅都改为免费，那就意味着明年能省下 15 万美元。”“我自己决定不欺骗系统。”

这名开发者称刻意规避限额是“错误和愚蠢的”，同时透露，自己并没有在年交易额达到 100 万美元时立即被踢出项目。只有在超过限额约 2 万美元时，30% 的佣金才开始生效。

开发者表示自己很感激这个项目，但他补充道：“我仍然认为，该像谷歌应用商店那样，对每年头 100 万美元交易额抽取 15% 的佣金。无论如何，我真的很喜欢苹果开始做这种事情。”