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苹果：多国 App 和 App 内购买项目即将实行税率和价格调整

2022/4/9 19:30:15 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 4 月 9 日消息，苹果 4 月 8 日向开发者发布提醒称，当税率或外汇汇率变化时，App Store 中某些地区的价格有时会随之更新，且开发者的收益也将调整

App Store

苹果表示，未来几天内，柬埔寨、匈牙利、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦和乌干达 App Store 的 App 及 App 内购买项目（自动续期订阅除外）的价格将有所提高

IT之家了解到，相关的价格提升还包含了以下税率的变更：

  • 柬埔寨：针对柬埔寨境外的开发者收取 10% 的新增值税

  • 哈萨克斯坦：收取 12% 的新增值税

  • 吉尔吉斯斯坦：针对吉尔吉斯斯坦境外的开发者收取 12% 的新增值税

  • 乌干达：收取 18% 的新增值税

苹果指出，开发者的收益将随之进行调整，并会根据不含税的价格来进行计算。《付费 App 协议》的附录 B 将会更新，表明苹果在这些地区征收和汇付适用税款。

此外，印度尼西亚 App Store 的价格不会改变，但由于印度尼西亚针对境外开发者收取的增值税将从 10% 增加到 11%，相关开发者的收益仍将进行调整

以上调整生效后，在“我的 App”中“价格与销售范围”部分会随即更新。开发者可在 App Store Connect 中更改 App 和 App 内购买项目的价格（包括自动续期订阅）。如果开发者有提供订阅项目，可以选择为现有订阅者保留当前价格。

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关键词：App Store苹果

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