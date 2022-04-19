国家邮政局回应“最后一公里”“最后一百米”配送问题：全力保供

IT之家 4 月 19 日消息，今日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会。国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示，针对部分地区在“最后一公里”和“最后一百米”的配送问题，已经安排做好四方面的工作。

第一，保障防疫安全，坚决贯彻落实党中央、国务院关于疫情防控的决策部署。按照各地防疫部门具体要求，不断优化疫情防控举措，保障行业防疫安全。

第二，根据地方政府实际需求，配合做好应急物资和生活必需品的运输和配送。比如在上海，京东、邮政、顺丰、圆通等企业积极发挥各自优势，全力以赴助力城市物资的保供工作。截止到 4 月 18 日，上海市邮政快递企业日均参与保供的车辆已经有 1200 余辆，参与人员约有 3000 余人，累计运送的生活物资已经达到 6000 多吨。在吉林，省邮政管理局统筹全省 10 家邮政快递企业的运力资源，纳入到省疫情防控物资保障的任务清单，克服困难，累计投入车辆近万辆，运输疫情防控和生产生活物资。当然，上海和吉林只是一个缩影，全国上下的邮政快递业都在为疫情防控和保供保畅持续贡献力量。

第三，参加志愿服务。各地邮政快递企业纷纷自发组成志愿者团队，或者保供突击队，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和先锋模范作用，主动承担疫情封控地区的居民生活必需品和防疫用品的社区配送工作。上海市已经累计有超过 4000 名快递小哥投身社区志愿服务，在一线服务中发扬“小蜜蜂”精神。

第四，鼓励使用新技术、新工具，乃至创造新业态。比如京东等快递企业就调运了无人智能快递车，在封控区域开展无接触配送，有效降低疫情传播风险。在当前疫情防控的关键阶段，全国邮政快递业还将发挥同舟共济、共克时艰的精神，我们的邮递员和快递小哥也将继续“冒疫奔忙”，为疫情防控和保障民生贡献力量。