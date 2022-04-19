直降 300 元：Oculus Quest 2 亚马逊海外购 1893 元

IT之家 4 月 19 日消息 由于对皮肤产生刺激反应，Facebook 去年 7 月宣布暂停 Oculus Quest 2 在全球的销售，8 月，该 VR 头显已再次开售。

重新开售的 Oculus Quest 2 添加了一个硅胶面罩，起步存储由 64GB 增加至 128GB，售价依然为 299 美元。亚马逊海外购报价 1725.9 元，预估进口税费 166.99 元，含税包邮到手价 1892.89 元，点此购买。（库存不多，不定时补货）

此前海淘售价基本在 2100-2400 元左右。目前天猫国际直营和京东国际售价也基本在 2200 元以上。

同时，官方开启了原版 Oculus Quest 2 的自愿召回，不愿意召回的用户可以免费订购面罩更换部件。

IT之家了解到，Oculus Quest 2 于前年 9 月份发布，采用了高通骁龙 XR2 芯片，辅以 6GB 的内存，比前代有了很大的提升。该芯片将为一块全新的液晶显示屏提供动力，单眼分辨率为 1832×1920。该显示屏能够实现 90Hz 的刷新率，但最初将作为实验性功能提供，然后在推出一段时间后默认解锁。同时，Quest 2 还换上了新的手柄，人机工程学得到改善，电池续航能力更强。