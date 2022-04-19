倍思发布能量栈户外数字储能电源 600W：180000mAh 容量，3199 元

IT之家 4 月 19 日消息，倍思能量栈户外数字储能电源 600W 现已发布，适用于户外露营场景，售价 3199 元。

据介绍，这款户外电源采用了深色系长方形的外观设计，类似小音箱般大小，侧边是便携式的双提手，重量为 7kg。正面搭载了一块大的亚克力透明盖板，中间内置了一块 TFT 屏幕，可以显示当前的运行状况等信息。

倍思表示，这款能量栈户外数字储能电源采用了模块化设计，将户外电源拆分出了逆变模块、充电模块、直流模块、保护模块、BMS 模块、蓝牙模块，共六大模块。需要维修的时候，只需拆下相应模块寄回快速维修。

IT之家了解到，倍思能量栈户外数字储能电源采用特斯拉同一级别的的磷酸铁锂电芯，拥有 180000mAh 超大容量，官方称能充满 iPhone 13 约 45 次，无人机约 12 次，车载冰箱约 9 小时，投影仪约 8 小时......

接口方面，倍思能量栈户外数字储能电源搭载八个主流的充电口，支持全协议快充，输出规格为：