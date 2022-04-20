今日谷雨：雨水无闲，春去夏来，百谷生

IT之家 4 月 20 日消息，今天是二十四节气中的谷雨，春季最后一个节气。俗话道，“清明断雪，谷雨断霜”，这是说我们将基本告别寒冷的天气，气温回升加快夏的味道初显。“谷雨时节种谷天，南坡北洼忙种棉”，这时候正是农作物生长的大好时节。

①19 日 22 时 45 分迎来 #春季的最后一个节气# 谷雨；②谷雨将“谷”和“雨”联系起来，蕴涵“雨生百谷”之意；③谷雨时节，春天将走到尾声，万物将展现出蓬勃生长的姿态；④此时节，柳絮飞落，杜鹃夜啼，樱桃红熟，提醒人们时值暮春，初夏将至；⑤下个节气为立夏。你准备好迎接夏天了吗？

▲ 图片来自云日历

谷雨由来

每年 4 月 19 日或 21 日，太阳到达黄经 30° 时为谷雨，其名称源自古人“雨生百谷”之说。《月令七十二候集解》中说“三月中，自雨水后，土膏脉动，今又雨其谷于水也…… 盖谷以此时播种，自下而上也”，故此得名。

关于谷雨的来历，还有一些传说，首先是和仓颉的关系，据《淮南子》记载，仓颉造字，是一件惊天动地的大事，黄帝于春末夏初发布诏令，宣布仓颉造字成功，并号召天下臣民共习之。由于仓颉造字功德感天，玉皇大帝也便赐给人间一场谷子雨，以慰劳圣功，这就是现在的“谷雨”节气。

节气推算

Y×D+C-L

公式解读：Y = 年数后 2 位，D=0.2422，L = 闰年数，21 世纪 C=20.1，20 世纪 C=20.888。

举例说明：2088 年谷雨日期 =（88×0.2422+20.1）-（88÷4）=41-22=19，4 月 19 日是谷雨。

气候特点

中国古代将谷雨分为三候：“第一候萍始生；第二候鸣鸠拂其羽；第三候为戴胜降于桑。”是说谷雨后降雨量增多，浮萍开始生长，接着布谷鸟便开始提醒人们播种了，然后是桑树上开始见到戴胜鸟。

春旱

淮河流域是江南春雨和北方春旱区之间的过渡地区，从秦岭、淮河附近向北，春雨急剧减少。谚语云：“清明谷雨雨常缺”，意思是说，在这两个节气期间，雨水紧缺。谷雨期间，海南岛、川西、广西西部、西北、华北的人们更加渴望雨水，一般年景，晴天多、日照强、蒸发大、多风沙、空气干，此时的雨水更是贵如油。

大暴雨

进入谷雨节气，在我国长江中下游、江南一带，往往开始明显多雨，而特别是华南，一旦冷空气与暖湿空气交汇，往往形成较长时间的降雨天气，也就进入了一年一度的前汛期。云雨中夹裹着的强对流天气，不仅会带来冰雹、雷暴等灾害性，有的还会伴随着短时间的、局地的大暴雨或特大暴雨，24 小时的雨量可达 300 或 400 毫米以上，造成江河横溢和严重内涝，而时间较长的暴雨还会引发泥石流、山体滑坡等灾害。

风沙

按照二十四节气，谷雨是春季的最后一个节气，处在暮春时节的谷雨，意味着春将尽，夏将至，冷空气大举南侵的情况比较少了，但影响北方的冷空气活动并不消停。4 月底到 5 月初，气温毕竟要比 3 月份高得多，土壤干燥、疏松; 空气层不稳定，上层风动量下传，锋面气旋活跃，共同引发的大风、沙尘天气比较常见。大范围的浮尘天气，昏黄的天空，落下的黄尘，让诗人所描绘得草长莺飞、花红柳绿、春意盎然的景象黯然失色。

强对流天气

一般来说，4～8 月是一年中强对流天气的高峰期。进入 5 月，在南方的许多地区，局部的雷暴、冰雹、狂风、龙卷等灾害性天气会明显增多。防雷、防雹、防风提上日程。

谷雨习俗

祭海

谷雨时节海水回暖，百鱼行至浅海地带，是下海捕鱼的好日子。俗话说：“骑着谷雨上网场。”为了能够出海平安、满载而归，渔民们在谷雨这天要举行海祭，祈求海神保佑。因此，谷雨节也叫作渔民出海捕鱼的“壮行节”。旧时海边，村村都有海神庙或娘娘庙，祭祀时刻一到，渔民便抬着供品到庙前摆供祭祀，有的则将供品抬至海边，敲锣打鼓，燃放鞭炮，面海祭祀，场面十分隆重。

走谷雨

古时有“走谷雨”的风俗，谷雨这天青年妇女走村串亲，有的到野外走一圈就回来。寓意与自然相融合，强身健体。

赏牡丹花

谷雨前后是牡丹花开的时段，因此，牡丹花也被称为谷雨花、富贵花。“谷雨三朝看牡丹”，雨时节赏牡丹的习俗已绵廷千年，现已成为人们闲暇重要的娱乐活动。至今在山东菏泽、河南洛阳、四川彭州多于谷雨时节举行牡丹花会，供人们游乐聚会。

禁杀五毒

谷雨以后气温升高，病虫害进入高繁衍期，为了减轻病虫害对作物及人的伤害，农家一边进田灭虫，一边张贴“禁蝎咒”，进行驱凶纳吉的祈祷。这一习俗在山东、山西、陕西一带十分流行。“禁蝎咒”又叫谷雨贴，属于民间绘画的一种，上面刻绘神鸡捉蝎、天师除五毒形象或道教神符，有的还附有诸如“太上老君如律令，谷雨三月中，蛇蝎永不生”、“谷雨三月中，老君下天空，手迟七星剑，单斩蝎子精”等文字说明，寄托人们查杀害虫、盼望丰收、安宁的心理。

喝谷雨茶

传说谷雨这天的茶喝了会清火，辟邪，明目等，所以南方有谷雨摘茶习俗，谷雨这天不管是什么天气，人们都会去茶山摘一些新茶回来喝，以祈求健康。

谷雨养生

由于谷雨节气后降雨增多，空气中的湿度逐渐加大，此时我们在养生中应遵遁自然节气的变化，针对其气候特点进行调养。谷雨节气后是神经痛的发病期，如肋间神经痛、坐骨神经痛、三叉神经痛等。同时由于天气转温，人们的室外活动增加，北方地区的桃花、杏花等开放；杨絮、柳絮四处飞扬，过敏体质的朋友应注意防止花粉症及过敏性鼻炎、过敏性哮喘等。

在情志、运动方面也如清明节养生一样，保持心情舒畅、心胸宽广，听音乐、钓鱼、春游、太极拳、散步等都能陶冶性情，切忌遇事忧愁焦虑，甚至动肝火。

在饮食上应减少高蛋白质、高热量食物的摄入。春季，肝木旺盛，脾衰弱，谷雨前后 15 天及清明的最后 3 天中，脾处于旺盛时期。脾的旺盛会使胃强健起来，从而使消化功能处于旺盛的状态，消化功能旺盛有利于营养的吸收，因此这时正是补身的大好时机。做好谷雨养生对顺利过渡到夏季有重要意义。

关于谷雨的古诗词：

咏廿四气诗・谷雨春光晓

（唐）元稹

谷雨春光晓，山川黛色青。

叶间鸣戴胜，泽水长浮萍。

暖屋生蚕蚁，喧风引麦葶。

鸣鸠徒拂羽，信矣不堪听。

谢中上人寄茶

（唐）齐己

春山谷雨前，并手摘芳烟。

绿嫩难盈笼，清和易晚天。

且招邻院客，试煮落花泉。

地远劳相寄，无来又隔年。

大观间题南京道河亭

（宋）史徽

谷雨初晴缘涨沟，

落花流水共浮浮。

东风莫扫榆钱去，

为买残春更少留。

浣溪沙・红紫妆林绿满池

（元）仇远

红紫妆林绿满池，游丝飞絮两依依。

正当谷雨弄晴时。

射鸭矮阑苍藓滑，画眉小槛晚花迟。

一年弹指又春归。

谷雨

（明）方太古

春事阑珊酒病瘳，山家谷雨早茶收。

花前细细风双蝶，林外时时雨一鸠。

碧海丹丘无鹤驾，绿蓑青笠有渔舟。

尘埃漫笑浮生梦，岘首于今薄试游。

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

（唐）李白

杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月，随风直到夜郎西。

春中途中寄南巴崔使君

（唐）周朴

旅人游汲汲，春气又融融。

农事蛙声里，归程草色中。

独惭出谷雨，未变暖天风。

子玉和予去，应怜恨不穷。

七言诗

（清）郑板桥

不风不雨正晴和，翠竹亭亭好节柯。

最爱晚凉佳客至，一壶新茗泡松萝。

尝茶次寄越僧灵皎

（宋）林逋

白云峰下两枪新，腻绿长鲜谷雨春。

静试却如湖上雪，对尝兼忆剡中人。

瓶悬金粉师应有，筋点琼花我自珍。

清话几时搔首后，愿与松色劝三巡。

采茶歌

（清）乾隆帝

前日采茶我不喜，率缘供览官经理；

今日采茶我爱观，吴民生计勤自然。

云栖取近跋山路，都非吏备清跸处。

无事回避出采茶，相将男妇实劳劬。

嫩荚新芽细拨挑，趁忙谷雨临明朝；

雨前价贵雨后贱，民艰触目陈鸣镳。

由来贵诚不贵伪，嗟哉老幼赴时意；

敝衣粝食曾不敷，龙团凤饼真无味。

老圃堂

（唐）曹邺

邵平瓜地接吾庐，谷雨干时手自锄。

昨日春风欺不在，就床吹落读残书。

题伍彬屋壁

（唐）廖融

圆塘绿水平，鱼跃紫莼生。

要路贫无力，深村老退耕。

犊随原草远，蛙傍堑篱鸣。

拨棹茶川去，初逢谷雨晴。

谷雨

（宋）朱槔

天点纷林际，虚檐写梦中。

明朝知谷雨，无策禁花风。

石渚收机巧，烟蓑建事功。

越禽牢闭口，吾道寄天公。

浣溪沙

蝶恋花・春涨一篙添水面

（宋）范成大

春涨一篙添水面。芳草鹅儿，绿满微风岸。画舫夷犹湾百转。横塘塔近依前远。

江国多寒农事晚。村北村南，谷雨才耕遍。秀麦连冈桑叶贱。看看尝面收新茧。

巫山一段云

（宋）杜安世

笑拟条风戏，装迟谷雨催。彩云飞下柳楼台。千朵一时开。

惜恐尘埃染，惊疑紫府来。有时香喷入人怀。魂断客徘徊。

蜂

（明）俞允文

春晴逢谷雨，泛滥绕林篁。

逐醉萦轻袂，缠花猎异香。

丛栖悬玉宇，叠构隐金房。

灵化知何术，神功寄药王。

本文原出自IT之家2017 年《今日谷雨：春华易逝，夏意展眉》。