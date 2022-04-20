苹果 iOS/iPadOS 15.5 开发者预览版 Beta2 发布

IT之家 4 月 20 日消息，苹果今日向 iPhone 和 iPad 用户推送了 iOS/iPadOS 15.5 开发者预览版 Beta 2 更新（内部版本号：19F5057e），本次更新距离上次发布隔了 2 周时间。
因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。
本文由机器人发布，IT之家稍后将为大家带来具体更新内容。
IT之家 4 月 20 日消息，苹果今日向 iPhone 和 iPad 用户推送了 iOS/iPadOS 15.5 开发者预览版 Beta 2 更新（内部版本号：19F5057e），本次更新距离上次发布隔了 2 周时间。
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