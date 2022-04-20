新陷阱！ 回款骗局专“宰”当年 P2P 网贷受害者……

划重点：

1、“根据多次商讨，我司现在将给您补偿！”…… 继 P2P 爆雷潮后，一种新型的 P2P 回款骗局，正在让越来越多的 P2P 受害人陷入二次伤害中。

2、根据受害人的描述，这些骗局手法老道，诈骗成功率高且个案损失大。被骗的有高知，有孕妇，也有退休的老头老太太。

2020 年底，银保监会对外宣布，全国实际运营的 P2P 网贷机构由高峰时期的约 5000 家逐渐压降，已经彻底归零。

不过，大量 P2P 机构由于涉嫌自融、假标等问题无法良性兑付，导致数以万计的 P2P 出借人的钱款无法返还。虽然有些 P2P 机构被立案调查，但由于诉讼流程较久，很多 P2P 出借人依然在翘首以盼回款。

在这个过程中，诈骗分子也抓住了可乘之机。今年以来，打着以 P2P 官方回款为名的诈骗案件高发，诈骗分子通过假冒网站、邮件、短信、社交媒体账号等渠道，引诱 P2P 受害者走入先交钱再回款的诈骗陷阱。

不少人，已经因为 P2P 被割了两次韭菜。

事件 1：孕妇二次被骗，一度想轻生

王雪（化名）于 2018 年向 P2P 平台票票喵投资了 11 万元的本金，获利 3 万元后再次复投，但不料该平台后来爆雷，本金完全无法兑付。

这其中，还有部分亲友的资金，她只能再努力工作攒钱慢慢偿还。虽然该 P2P 平台被立案，但一直没有官方判决和还款的消息，她逐渐淡忘了这一伤心事。

不过今年 1 月，已经怀孕的她，又遇到了新的 P2P 骗局，损失甚至比之前更大。

“我一般不用手机看邮件，那天鬼使神差的登了。”她说，登陆之后，恰巧有一封写着官方回款的邮件发来。邮件中称，该 P2P 机构已退出经营，为了挽回用户的损失，将在官方 QQ 群中向用户发放回款补偿，并附上了群号。

“邮件措辞写得非常诚恳，又是道歉，又是祝福生活愉快的，脑子一热就相信了。”加群之后，宣称是官方客服的人员称，要先注入资金才能将账户的本金解冻，但注入资金之后，客服又称还要交税。

“我也有那么一瞬间觉得是割韭菜的骗子，但是我也没有去网上搜索。看着群里的托一个一个都提现回款了，我就心动了。”王雪说，在客服不断要求转账之下，她终于察觉到有些不太正常，但这时已经为时已晚，她向所谓的官方客服已经转账高达 22 万元。

第二天报警后，骗子甚至还在不断催促她缴纳解冻金，在痛骂了一句“骗子天打五雷轰，不得好死”之后，她愤怒的退出了 QQ 群。

这 22 万元基本是在骗子的指导下，在多个网贷平台上贷款而来，这更让怀孕需要资金的她备受打击。“连续很多天睡不着，睡着一会就会惊醒，在这期间也想过一死了之。”

如今骗局已经过去数月，她也在家人的帮助下逐渐走出了阴影。她说，接下来就是好好工作，好好还款，早日上岸。

事件 2：逃过新骗局，但负债已达 40 万

今年 2 月，吕濛（化名）也遇到了类似的 P2P 回款骗局。

她当时接到了一个来自境外的电话，宣称是她曾经投资的挖财宝的官方客服。这位客服称现在挖财宝可以全额退款本金和利息给出借人，只需要加 QQ 群联系管理员就行。

“我知道这一定是骗局，就想进群看看骗子们是怎么忽悠人的，因为我的挖财宝在 2018 年全部兑付完毕了，现在里面没有一分钱。进群后管理员说什么返款之前需要垫资，我不会再上当了。”

虽然逃过了这次新骗局，但此时的吕濛还没能从此前的 P2P 爆雷潮中走出，仍旧背负着巨额债务。

她的不幸遭遇是在 2020 年，当时她已经步入社会工作多年，也积攒了一定的积蓄。她将大部分积蓄都投在了人人贷、挖财宝等几个 P2P 平台中。

但 2020 年 10 月，人人贷就出现了兑付困难，很多出借人发现标的到期后并没有资金到账；2020 年 11 月，人人贷在没有提前通知的情况下上线了应急转让通道，选择该通道的出借人本金 7 折，利息全无。

吕濛当时在网络上看到了人人贷爆雷的消息，着急维权的她加了个宣称同是人人贷出借人的好友，但没想到这个同为天涯沦落人的好友却是个骗子。

她在人人贷上投入了近 30 万元的本金，这个好友一直劝她早点选择应急转让通道，即使本金打折，但最起码可以从人人贷下车。“现在回想起来，他是在等着骗我的钱。”

由于排队转让的人数太多，她最终没能赶上 7 折的转让通道，只能以 6.5 折退出。这也意味着她被人人贷收割了 10 万元左右。

而更可怕的还在后面。从人人贷退出之后，那个好友声称有特别的赚钱门路，可以带她挽回损失。本着同为受害者的心态，吕濛相信了他，下载了他发送过来的数字货币平台 Starcoin 的安装包。

在他的怂恿下，吕濛把刚刚从人人贷退出的资金投入了该平台，后来甚至走向了网贷买币的深渊。

“太想挽回人人贷的损失了，当时脑子一抽就信了，但噩梦也开始了。”吕濛说，最后她不仅被骗的积蓄全无，还在多个网贷平台借款了 26 万多元，甚至还向亲戚朋友借了 14 万元，最终背上了 40 万元的债务。

“被骗后经常失眠，做梦都在想着还债。”她说，有些网贷陆续逾期，几乎每天都会接到催收的电话。虽然向警方报了案，但由于 Starcoin 的服务器在海外，资金很难追回，也一直没有后续。

现在的她已经还了一年多的债，但目前仍旧负债 17 万元，长久的心理压力也让她患上了抑郁症。

“欠债的日子很不好过，数着日子一天天熬过来。这一年忍住了 100 次想辞职的冲动，扼杀了 1000 次想自杀的念头，作出了 10000 次跟抑郁症的抗争，告诉自己要坚强，要振作，要拼命赚钱。”

警方：司法途径是 P2P 退款的唯一选择

实际上，骗子的手段不只是发邮件和打电话诱骗 P2P 出借人，他们还在通过发短信、在社交网站上发布虚假回款公告等多种方式引诱受害人上钩。

新浪科技就在社交网站上发现了诸多以网利宝、沪商财富、汉金所、聚金资本等为名义的虚假回款公告。诈骗分子们贴出了盖了公章的虚假回款声明，称是配合国家及相关部门协议做出清退兑付工作，并给出清退网址。

这类清退网址制作的与 P2P 平台的官网极为相似，对互联网技术了解不深的 P2P 出借人一般很容易上当受骗。这类虚假清退网站会贴出出借人回款清退通知，并要求联系在线客服咨询办理。

用户点击右侧的在线客服之后，会被要求填写姓名、电话、平台、金额等信息，然后一步步落入诈骗分子的陷阱。

不过也有很多被骗的 P2P 出借人反馈，自己并没有在网络上主动填写这些资料，但还是收到了骗子的电话、短信和邮件，他们怀疑自己的个人信息被 P2P 平台售卖和泄露了。

这类新型 P2P 回款骗局，也已经引发了官方的关注。

今年 1 月，银保监会发布了《关于防范以“官方回款”名义进行诈骗的风险提示》。提示称，近期监测发现部分网站、微信群、QQ 群、社交媒体账号等冒充银保监会名义，号称其为官方回款渠道，引诱 P2P 网贷机构出借人缴纳保证金，企图对 P2P 网贷出借人实施诈骗，存在重大风险隐患。银保监会未设立或授权设立 P2P 网贷机构回款渠道。请 P2P 网贷出借人提高警惕，增强风险防范意识和识别能力。

全国各地的警方反诈中心也在发布类似的警示。

北京大兴反诈中心民警提醒，这些骗局持续时间短，手法老道纯熟，具有诈骗成功率高且个案损失大的特点。“被回款诈骗的受害者有高知、高管，也有退休的老头老太太，为了拿回投资损失，他们都选择了听从指挥，而不去核实。”

警方表示，部分 P2P 平台确实有退款情况，但都是在法院判决生效后由法院执行，通过主动添加 QQ、微信进行理赔的绝对不是官方，司法途径是唯一的选择。

不过一般而言，P2P 平台爆雷在法院的判决流程都比较久，这可能也是诈骗分子的假冒回款公告能够趁虚而入的原因之一。要预防此类新型 P2P 骗局，既需要 P2P 出借人提升防范意识，也需要相关部门在 P2P 案件信息上更加及时和透明。