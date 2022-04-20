2799 元起，iQOO Neo6 手机今天上午 10 点正式开售：搭载高通骁龙 8 Gen 1 + 独立显示芯片 Pro，三星 E4 120Hz 屏幕

IT之家 4 月 13 日消息，此前 iQOO 正式发布了新一代 iQOO Neo6 手机。8+128GB 版本 2799 元，8+256GB 版本 2999 元，12+256GB 版本 3299 元。iQOO Neo6 手机今天上午 10 点正式开售。

外观方面，iQOO Neo6 提供了“黑爵 (萤石 AG 玻璃)、朋克 (荔枝纹)、蓝调 (荔枝纹)”三款配色，玻璃版厚 8.5mm，重 197.23g、素皮版厚 8.885mm，重 193.95g。

显示方面，该机配备 6.62 英寸 2400×1080 AMOLED 直屏，三星 E4 发光材料，亮度 500nits（激发 800nits、局部 1300nits），600 万：1 对比度，HDR10+ , 支持 1.6 万级的亮度调节，120Hz 刷新率（60/120Hz，全局自适应），双指 360Hz 触控报点率，1200Hz 瞬时采样率，支持屏下双控压感技术，双指实现四指操作，而且 deltaE ≈ 0.49，JNCD ≈ 0.39。

性能方面，iQOO Neo6 搭载高通骁龙 8 Gen1 芯片 + LPDDR5 内存 + 超频版 UFS 3.1 闪存，还有 Pixelworks 独立显示芯片 Pro，安兔兔跑分 1065001 分。

此外，该机还采用了叠瀑稀土散热（2396mm² VC 均热板）、六层立体石墨结构，而且还推出了一款支持显示实时温度的散热背甲（199 元）。

游戏方面，iQOO Neo6 运行《原神》840P 60 分钟，平均帧率为 59.73fps，而且 Pixelworks 独立显示芯片 Pro 的插帧高刷已经适配了多款游戏，例如《英雄联盟手游》《天涯明月刀手游》《穿越火线手游》《光遇》《阴阳师》《决战平安京》《明日之后》《荒野行动》《第五人格》《幻塔》等等。

据介绍，iQOO 与网易的原画师合作推出了全新的原画模式，将创作时的意图还原到了屏幕上。依托于独显芯片 Pro，自动重构画面细节，调节对比度、色调和饱和度等参数，保障原画模式的体验。

影像方面，该机采用了“胶片云阶”设计。据介绍，它的相机矩阵灵感是拍立得胶片，前置 16MP（S5K3P9），后置 64MP（S5KGW1P，OIS）主摄 + 12MP（S5K3L6，116°）超广角 + 2MP（GC02M1B）黑白三摄，还有 AI 多帧融合降噪算法、夜景 RAW HDR 算法、AI 抗眩光算法，并经历 16000 张照片打磨的达尔文影像调教。

续航方面，iQOO Neo6 搭载了 4700mAh 双电芯电池，支持 80W 快充，3 分钟充电 20%，5 分钟从 1% 充电到 30%。

其他方面，iQOO Neo6 搭载了双路线性马达，其中一颗 X 轴（0809）一颗 Z 轴（0832）；还有封闭式立体双扬 1210D+1611B，支持屏幕指纹解锁等等，重 197 克，厚 8.5 毫米。

该机运行 OriginOS Ocean 系统，包括很多好用的功能，例如红外遥控、全场景 NFC 带来全新的 vivo Card 服务。隐私保护方面还能全方位保护摄像头、录音、定位敏感权限，同时利用“屏幕固定”，隐私不怕被偷窥。

该机还支持游戏预更新、音频降噪算法、电竞教练、游戏弹幕等，为 KPL 比赛用机测试认证、王者荣耀高校联赛官方赛事用机、使命召唤手游官方指定用机。