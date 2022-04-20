台积电索尼日本合资公司工厂将在周四开建，计划 2024 年 12 月份出货

4 月 20 日消息，据国外媒体报道，台积电日本合资公司的工厂，将在本周四正式开工建设，计划在 2024 年 12 月份开始出货。

台积电日本合资公司的工厂在本周四动工建设，是由合资公司透露的，工厂所在地菊阳町，位于九州中心地区，工厂得到了县和町的全力支持，这也是他们敲定建厂地点的重要原因。

按计划，台积电日本合资公司的工厂建成之后，将有约 1700 名员工，包括从台积电借调的 320 名，索尼也将短时间从东京总部派遣 200 名员工。

台积电是在去年 11 月 9 日，正式宣布与索尼半导体解决方案公司，在日本设立合资公司的，合资公司位于熊本县，公司名称为日本先进半导体制造公司，合资公司计划投资约 70 亿美元建设一座工厂，建成之后采用 22 和 28nm 工艺为相关的客户代工晶圆。

在今年 2 月 15 日，台积电又在官网宣布，汽车零部件供应商电装公司，将投资他们与索尼在日本的合资公司，投资 3.5 亿美元，获得不超过 10% 的股份。

在宣布电装公司入股时，台积电也宣布他们在日本合资公司的工厂，将增加 12/16nm 工艺，工厂的投资也将增至约 86 亿美元，建成后的月产能，将由 4 万片 12 英寸晶圆，增至 5.5 万片。