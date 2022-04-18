微软、英特尔、索尼、推特、Adobe、Arm 等共抗谣言，开发新标准打击网传视频、图片造假

IT之家 4 月 18 日消息，据日经亚洲报道，一个横跨软件、芯片、相机和社交媒体的联盟旨在制定相关标准，以确保网上分享的图像和视频是真实的，因为越来越复杂的“假货”威胁着公众的言论。

据称，Photoshop 开发商 Adobe、微软、英特尔和 Twitter，以及日本相机制造商索尼和尼康、英国广播公司 (BBC) 和软银旗下的芯片设计公司 ARM 都有参与其中。

IT之家了解到，该组织被称为内容来源和真实性联盟 (C2PA)，他们正努力开发一种开放标准，支持任何软件使用，旨在适用于任何显示有篡改证据的软件。该联盟将接触 YouTube 等更多社交媒体平台，以使尽可能多的机构加入该联盟。

Adobe 内容真实性计划高级主管安迪・帕森斯对此表示：“今年你会看到许多这样的 [功能] 在市场上出现” “而且我认为在未来两年内，我们将看到许多端到端的生态系统”。

随着深度伪造（deepfakes，一种使用 AI 的高级作伪形式）的兴起，人民和政府对于“确保照片和视频可信”这件事有强烈的需求，各家公司也不断为此制定出更多对应的方法。例如最近一段乌克兰总统泽连斯基呼吁军队投降的假视频就被人揭穿，在那之前不知道有多少人被误导。

“总体而言，成功的关键是在所有这些平台上得到广泛采用，这样用户就可以放心，当媒体上传的内容可以确保真实性时，它就可以在整个共享链和 出版创作链中得到维护”，帕森斯表示。

报道指出，以往的识别方法需要煞费苦心地将其与真实图像进行比较。虽然编辑历史和其他原始数据可以被保存，但使用特殊的软件就有可能被篡改，而这种篡改有时无法被发现。

根据该联盟正在制定的技术标准，有关图像和视频“来源”（或 "出处"）的数据与内容被 "加密绑定"，可以检测出任何被篡改的信息。

Facebook 母公司 Meta 和其他社交媒体公司也在努力想办法从他们的平台上删除这类“假货”，而且一直在努力使其技术领先于那些操纵内容造假的人。

Adobe，无需多说，无论是 P 图还是识别 P 图都是绝对的可靠，也算是内容认证领域公认的领导者。他们正尝试在自己的件中采用新技术，以此追踪数据出处，同时保护用户隐私。

“我们关于这方面大概只做了两年半的时间，”帕森斯说，“所以它目前仍处于生命周期中相对较早的阶段。我们还有很长的路要走，以确保所有平台都能采用这种方法”。