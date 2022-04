IT之家 4 月 20 日消息,今天红魔游戏手机官微官放出了一张神秘海报,并配文“It's time for the world to know of our presence. (是时候让全世界知道我们的存在了)”

昨天红魔表示,4 月 25 日将与全球顶级 IP 合作,为玩家们带来硬核美学、极致性能的产品。从官方今天的预热来看,海报上出现了机械眼睛,而配文也是《变形金刚》影片中威震天的经典台词,红魔显然在暗示即将与《变形金刚》联名推出新品。

值得一提的是,海报下方还有两行《变形金刚》中的赛博坦文字,第一行翻译过来为“4・25”,第二行则是“cybertron”(赛博坦)。

IT之家了解到,昨天中兴终端总裁、努比亚总裁倪飞表示,红魔即将进军电竞显示器、电竞路由器、游戏键鼠和 XR 等装备领域。