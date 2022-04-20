吴恩达经典机器学习课程全面升级：更新为 Python 实现，加入更直观的视觉教学

吴恩达的机器学习课程要推出全新版本了！就在 Coursera 成立十周年之际，他在推特上宣布了这一重大惊喜：

一时之间，评论区刷满了网友的期待和兴奋：蹲！我先蹲了！

其中还不乏从二零一几年就开始跟他一系列课程的老粉“趁机”表达感谢之情：

值得一提的是，这天也是吴恩达 46 岁的生日。

就在几个月前，吴恩达得了新冠，所幸很快康复；一周多前，他还注册了知乎账号，回答了第一个提问“如何系统学习机器学习？”。

六月开讲，全部用 Python 实现

如果谁要问如何入门机器学习，十个人里有八个都得向他推荐吴恩达的机器学习。这门课程从 2012 年在 Coursera 推出至今，已有来自全球近 500 万的学习者注册学习。

它在 Coursera 上的评分高达 4.9 分（一共有近 17 万人打分），好评如潮。而该平台上别的课程要么没有这么高的分数，要么没有这么多的评分人数。

吴恩达作为机器学历领域的大牛，理想就是让全世界每个人能够接受高质量且免费的教育。他表示，许多学生从该门课程中的收获也让他非常非常开心和感谢，所以，是时候“回馈”下一代学习者了。

于是，他对这门无数人奉为经典的课程进行了重新设计，与斯坦福免费在线课程平台 StanfordOnline 以及 DeepLearningAI 一同推出全新的 Machine Learning Specialization。

新课程比以往的版本更具有“相关性”（more relevant than ever），并扩展为 3 门，教学和作业全部用 Python 实现代替以往的 Octave。

并且还会先用更直观的视觉方法教授大家基本概念后，再引出实现代码，相关基础数学则放在最后，并且为可选课程。

但总的来说，还是通过让大家牢牢掌握基础知识，从而学会快速并正确地解决现实应用。

对于纯小白来说，没有先验数学知识和系统的编程背景也能听。

对于学过那门原始机器学习课程但没学完的人来说，它可以在简单有效的学习体验中加强你的代码实践和数学理论，并提供了分难度等级的练习。而已经学完机器学习全部课程的人，也能从这门课中刷新你对基本概念的认知，还可以看一看全新的 Python 实现。

新课程的开课时间为六月，具体时间还未透露。如果你想第一时间得到通知，现在就可以去 DeepLearningAI 官网预约了。

最后，祝吴恩达老师和 Coursera 生日快乐！这门全新的机器学习，你期待吗？

预约地址：

https://www.deeplearning.ai/program/machine-learning-specialization/

参考链接：

https://twitter.com/AndrewYNg/status/1516090521281724417