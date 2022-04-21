亚马逊云计算主管：没打算从亚马逊剥离，对各种规模并购都持开放态度

北京时间 4 月 21 日早间消息，据报道，亚马逊云计算主管亚当・塞利普斯基（Adam Slipsky）表示，不准备剥离盈利丰厚的 AWS 云计算部门。

塞利普斯基表示：“我们现在不准备剥离云计算部门。我们认为，将 AWS 作为亚马逊的一部分，能为客户提供很好的服务。”

AWS 是租赁计算能力和其他云计算架构领域规模最大的提供商。该部门 2021 年营收超过 620 亿美元，占亚马逊 249 亿美元运营利润的 74% 左右。

在 AWS 创始 CEO 安迪・贾西（Andy Jassy）掌舵亚马逊后，塞利普斯基去年重新加入 AWS 部门。他认为，云计算市场仍处于发展早期。他表示，根据测算数据的不同，目前只有 5% 至 15% 的企业技术开支投入到云计算领域。

他还认为，只要亚马逊继续保持快速发展，AWS 仍可随着市场增长继续保持云计算基础设施和服务领域的领先地位。“我认为我们的市场份额肯定可以得到保持，甚至有可能增长，但这取决于我们的表现如何。”他说。

虽然 AWS 以往曾经进行过小规模并购，但塞利普斯基称，该部门目前对所有规模的交易都持开放态度。但由于在科技行业整合大型并购的难度较大，他们更倾向于“附属性”（tuck-in）收购，也就是直接将收购目标纳入进来成为一个部门。

在被问及对埃隆・马斯克（Elon Musk）私有化 Twitter 有何看法，以及亚马逊是否会收购社交网络时，塞利普斯基没有正面回答。

“这方面我不清楚。亚马逊的业务很大一部分都是围绕生态系统的合作伙伴来运转的。”他说，“我们与许多在社交方面有广泛布局的公司都关系密切。无论是 AWS 的客户，还是在零售业务中获取用户或收发消息，我们在零售业务中越来越多地利用社交渠道提供购物体验。所以我们与社交媒体公司密切交织在一起，我也可以想象，我们的所有业务还将继续保持这种密切交织的状态。”