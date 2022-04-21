张忠谋：制造人才短缺，美国增加本土芯片产量是徒劳无功之举

据台媒报道，台积电创始人张忠谋以嘉宾身份在美国智库布鲁金斯学会发表谈话表示，美国增加国内芯片的产量是昂贵浪费、徒劳无功之举。他认为，美国芯片制造业没有扩张和成功所需要的人才库。

张忠谋表示，中国台湾地区人口众多，是台积电晶圆制造成功不可或缺的条件。在美国和其他国家的专业人才离开制造业之际，中国台湾地区的人才成熟，使其成为纯晶圆代工的理想地点。

张忠谋还强调，在美国制造的成本令人望而却步。台积电奥勒冈州工厂的 25 年制造经验可为明证，该厂能获利，但几乎放弃扩建。他说：“在比较成本上，我们当时太天真，但在美国制造芯片的成本比中国台湾贵 50%。”他补充说明，台积电多次为奥勒冈州工厂安排美国和外籍人员，但都没能降低多少成本。

据了解，台积电正在建设其亚利桑那州晶圆厂，设备搬入预计于 2022 年下半年开始。台积电预计将在 2024 年第一季度在其亚利桑那州新晶圆厂的一期工厂投入量产。

据路透社 4 月 20 日的报道，根据一份投资意向书，台积电已为其在美国亚利桑那州的新晶圆厂筹集了 35 亿美元债券。

然而，关于台积电在美国建厂的消息，业界观察人士对美国是否有能力履行其支持台积电亚利桑那州晶圆厂项目的承诺表示担忧。观察人士表示，增加台积电在亚利桑那州的新工厂的成本将是巨大的。如果没有足够的政府补贴，很难预测该工厂何时会产生收益。