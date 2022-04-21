“数学皇帝”丘成桐从哈佛退休，将全职任教清华

IT之家 4 月 21 日消息，昨天清华大学宣布，被《纽约时报》称为“数学皇帝”的“菲尔兹奖”首位华人得主丘成桐从哈佛大学退休，受聘清华大学讲席教授，这意味着丘成桐将全职任教清华。

▲ 图自清华大学官方微信公众号

据清华大学介绍，丘成桐现在的身份是清华大学丘成桐数学科学中心主任、求真书院院长，日常须处理各类行政事务；但他更多的时间，还是花在学问上。每天参加三四个线上、线下讨论班，与世界各地的学生、朋友讨论数学问题；旁听各类课程和演讲，因为“对于有趣的学问，我很想去听、很想去学”。每个礼拜一，他给求真书院的学生开课，讲数学的历史。这门课，他讲过很多次，课前依旧花相当多的工夫查找资料、准备内容。

IT之家了解到，1976 年，27 岁的丘成桐证明了困扰数学界 22 年之久的卡拉比猜想，推动微分几何新时代的到来。1979 年，他与学生 Richard Schoen 合作解决了爱因斯坦广义相对论中的正质量猜想。33 岁，丘成桐获得数学界最高奖“菲尔兹奖”，是首位获此殊荣的华人。

由于他解决了一系列数学、物理学中公认的难题，开创了数学中极为重要的分支“几何分析”，丘成桐获得了麦克阿瑟奖、克拉福德奖、沃尔夫奖、马塞尔・格罗斯曼奖等世界顶级科学大奖。

4 月初，丘成桐在清华园度过了 73 岁的生日，并表达了自己的愿望：“我们要竞争的人是全世界最伟大的科学家，走一条自己的路出来，以后我在清华跟你们共进退。”