细节揭秘：苹果联合创始人乔布斯主动说服迪士尼在线视频销售， 并通过 iTunes 商店下载节目

IT之家 4 月 21 日消息，据 Apple Insider 报道，一本关于流媒体行业的书称，苹果联合创始人史蒂夫・乔布斯直接影响了前迪士尼 CEO Bob Iger 接受在线视频销售，并帮助推出 iTunes 电影和电视销售。

苹果和迪士尼多年来一直保持着密切的关系，乔布斯利用他的职位说服迪士尼与 iPhone 制造商合作。在 Dade Hayes 和 Dawn Chmielewski 的书《狂欢时代：在好莱坞激烈的十亿美元大战中取缔 Netflix》的摘录中，乔布斯竭尽全力让迪士尼站在他一边。

由 Inc 出版的摘录描述了 2005 年乔布斯的一次会议，当时迪斯尼正试图解决盗版问题。前迪士尼-ABC 集团总裁 Anne Sweeney 讲述了拥有 3000 万观众的《绝望的主妇》本季大结局的消息是如何在播出几分钟后就被盗版的。

几个月后，乔布斯表示他找到了解决盗版问题的办法，飞往伯班克后展示了视频 iPod。Bob Iger 安排了与乔布斯的电话交谈，乔布斯提出了“我想向你展示我们正在做什么”的提议。

会议上，乔布斯打开一个笔记本，展示了某个版本的 iTunes 商店，其中包括一张大图，展示了《Lost》（迷失）—— 这是 ABC 推出的电视剧。乔布斯随后通过将节目下载到笔记本上与 Anne Sweeney 交谈，然后交出播放节目片段的 iPod。

“直到他离开我才想到。我想，等一下，他是怎么得到一集《迷失》的？”Anne Sweeney 说，然后想到他可能事先下载了它。

达成协议后，迪士尼秘密使用公司飞机将流行节目的母带运送到苹果总部，工程主管亲自将棕色纸包送到上锁的房间。直到 2005 年 10 月，苹果公司确认将通过 iTunes 商店出售节目下载，该交易此前一直保持沉默。

这对迪士尼和 ABC 的影响是重大的，广播附属公司对新公告感到不满。广告商还打电话说他们“想成为我们接下来所做的一切的一部分，”Sweeney 补充道。

这笔交易帮助修复了迪斯尼与乔布斯之间在 Michael Eisner 领导下破裂的关系，据说乔布斯对品牌和质量的关注影响了迪斯尼在整个业务中的工作。据报道，Bob Iger 还为公司采用了一种更加注重技术的方法，这使得他成为 CEO 时更广泛地接受先进技术。