国家航天局：探月工程四期、小行星探测今年正式启动工程研制

IT之家 4 月 21 日消息，据央视新闻报道，4 月 21 日，国家航天局举行 2022 中国航天日新闻发布会，介绍中国航天发展情况和今年航天日筹备工作等。

国家航天局系统工程司副司长吕波在发布会上表示，2022 年，中国航天依旧“繁忙”，中国空间站将完成在轨建造任务；探月工程四期、小行星探测重大任务正式启动工程研制，中国航天行星际探测不断拓展新征程。

吕波表示，中国航天全线将砥砺奋发，赓续前行，弘扬“两弹一星”精神、载人航天精神、探月精神和新时代北斗精神，秉持创新引领、协同高效、和平发展、合作共享的发展原则，与国际社会一道，为探索宇宙奥秘、保护地球家园、增进民生福祉、服务人类文明进步作出新的更大贡献。

吕波还介绍，过去一年，中国航天创造了一个又一个举世瞩目的成就：“祝融”探火，在遥远的火星留下了属于中国的印迹；“羲和”逐日，实现了中国太阳探测零的突破；“天和”遨游星辰，把家园拓展至浩瀚星空；《2021 中国的航天》白皮书发布，增进了国际社会对中国航天事业的了解，彰显和昭示着中国航天逐梦太空的脚步行稳致远。

IT之家了解到，“中国航天日”设立在每年的 4 月 24 日，2022 年“中国航天日”主场活动由工业和信息化部、国家航天局、海南省人民政府联合主办，由文昌国际航天城管理局、海南大学具体承办。