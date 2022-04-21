2299 元起，小米 Civi 1S 正式发布：搭载高通骁龙 778G+ 芯片，是小米下巴最窄的手机

IT之家 4 月 21 日消息，在今日的发布会上，小米正式推出全新的小米 Civi 1S 手机，依然是主打轻薄和自拍，相比上一代主要是升级了芯片和美颜，带来了专为男士设计的「男生自然美颜」，还有原生美肌人像 2.0，4D 光追焕颜美妆技术。

8+128GB 版本 2299 元

8+256GB 版本 2599 元

12+256GB 版本 2899 元

小米 Civi1S 手机提供奇迹阳光、闪闪黑、轻轻蓝、怦怦粉 4 种配色。据称，「奇迹阳光」这个配色名来自于小米用户。该系列机型现已全渠道开售。

IT之家了解到，小米 Civi 1S 搭载高通骁龙 778G Plus 处理器，整机流畅度同比提升 27%。此外，他还配备了 LPDDR4X 内存 + UFS 2.2 闪存，采用了石墨塔式散热，总散热面积 10202mm²。

据小米公布的数据，小米 Civi 1S 运行王者荣耀 90fps 模式 3 小时，平均帧率 87.7fps，机身最高温度 42.6°C。

显示方面，小米 Civi 1S 依旧采用了 6.55 英寸 2400×1080 OLED 双曲柔性屏，屏幕来自华星光电，120Hz 刷新率，240Hz 触控采样率，全局亮度 800nits，支持 10bit 色深，COP 封装，小米下巴最窄的手机（2.55mm），deltaE ≈ 0.36，JNCD ≈ 0.31。

影像方面，小米 Civi 1S 前置采用了 32MP（IMX616）镜头，微缝双柔光灯，增加 4D 光追焕颜美妆技术、人眼追焦、男性美颜功能；后置 64MP（S5KGW3）主摄 + 8MP（IMX355）+2MP（GC02M1）三摄。

其他方面，小米 Civi 1S 内置了 4500mAh 电池，支持 55W 快充（45 分钟完全充满），小米称该机是当前续航最好的小米手机，一次充电可连续追剧约 17 小时；厚 6.98mm，重 166g，这一点倒是跟上一代持平；配备了 Z 轴线性马达，立体声双扬声器（上 1012、下 1115），还通过了 Hi-Res 双认证，支持 NFC、红外遥控等，出厂搭载 MIUI13 系统。