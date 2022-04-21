消息称联想将推出小新 Duet 二合一平板，主打性价比

IT之家 4 月 21 日消息，在 MWC22 上，联想海外发布了新款 IdeaPad Duet 二合一笔记本，搭载 12.35 英寸 2.5K 屏，配置升级到了英特尔 12 代酷睿 15W 功耗的 U 系列处理器。

据“laptopreview”网站独家消息，这款平板在国内将以小新 Duet 的名义发布，主打平价二合一。

IT之家了解到，联想 IdeaPad Duet 平板机身的尺寸为 288.3 x 193 x 9.45mm，重量为 809 克。

屏幕方面，联想新款 IdeaPad Duet 搭载了 12.35 英寸的 2.5K IPS 面板，分辨率为 2,560 x 1,600，450 nit 亮度，支持杜比视界，并覆盖 96% 的 DCI-P3 色彩空间。

配置方面，这款笔记本搭载了 12 代酷睿 U 系列处理器，可选奔腾 8505、i3-1215U、i5-1235U 和 i7-1255U 型号，最高可选 16GB 内存和 1TB SSD。

联想新款 IdeaPad Duet 还配备了两个 USB 3.2 Gen1 Type-C 接口，以及双 5 MP 摄像头、一对 1 W 扬声器和一个 3.5 毫米耳机插孔。

联想新款 IdeaPad Duet 将于 2022 年 7 月在欧元区发售，售价 749 欧元（约 5310.41 元人民币）起。