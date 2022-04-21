不止自主指令集，龙芯中科将打造自主编程框架，预计明后年推出

IT之家 4 月 21 日消息，据“龙芯中科”微信公众号消息，4 月 19 日，龙芯中科董事长胡伟武在第五届关键信息基础设施自主安全创新论坛上发表演讲，谈及了基于 LoongArch 的软件生态建设。

据介绍，龙芯中科首先会提供基础版开源操作系统，其次通过高效二进制翻译系统消除指令系统壁垒，实现广泛兼容。龙芯中科基于自主研发的 LoongArch 自主指令系统架构，开发了二进制翻译系统 LAT，支持 X86 和 ARM 平台的软件在龙芯平台上运行。

此外，龙芯正在形成充分考虑兼容需求的自主编程框架。胡伟武表示，Linux 的开放特性同时会引起应用的兼容性问题，而龙芯中科打造了一套兼容框架，通过打包格式兼容、API 环境兼容、内核升级兼容等技术，实现跨 Linux 版本的应用兼容。

IT之家了解到，胡伟武认为，仅仅有兼容框架是不够的，要形成自主的编程框架，才能解决应用与系统平台无休止的适配，因为现有的应用都是基于别人的平台写的，这就是为什么安卓、Windows、iOS 就不存在是否匹配问题，因为它们分别有自己编程框架和编程语言。所以，只有我们使用了自主编程框架编写应用，才能终止无休止的适配。“认识到了编程框架对自主信息体系建设的重要性，龙芯中科正在形成自己的编程框架，预计在明后年推出。”

目前，结合龙芯应用框架来看，龙芯中科的研发进展如下：