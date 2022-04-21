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米哈游新作《崩坏：星穹铁道》公布首个角色 PV

2022/4/21 17:41:31 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 21 日消息，今日，米哈游《崩坏：星穹铁道》公布了游戏的首个角色 PV：三月七。

《崩坏：星穹铁道》是由米哈游自研的一款全新银河冒险策略游戏，已于去年进行了一次“始发测试”，支持 PC、iOS 平台。

IT之家了解到，据介绍，《崩坏星穹铁道》是一款由米哈游发行的全新 3d 回合制策略 rpg 游戏，该游戏继承了经典的崩坏 ip，拥有庞大的崩坏系列世界观，超清精致的美术动画设计，能够带给玩家全新的剧情故事体验。

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