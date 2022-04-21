紫光同芯与联通华盛研发出 5G eSIM 产品，支持中国联通双模联网

IT之家 4 月 21 日消息，据紫光同芯消息，紫光同芯携手联通华盛成功研发出 5G eSIM 卡产品，这是国内首款支持 5G profile 下载、 SA 和 NSA 双模联网的联通 5G eSIM 产品。

据介绍，本次紫光同芯与联通华盛联合研发的 5G eSIM 产品，高度集成了硬件防护能力与终端软件支持能力，支持 5G profile 下载，完全兼容现有中国联通 SA&NSA 双混合组网方式。

在安全性上，该产品支持国际、国密算法，采用内存加密存储、总线加密存储等技术，拥有国际 CC EAL6 + 安全认证资质，通过了商用密码产品认证，满足了 GM / T008《安全芯片密码检测准则》第二级要求，可保障用户敏感信息的安全；在可靠性上，该产品用户空间大，擦写次数最高达 50 万次，数据保持时间最长达 25 年，工作温度宽达-40℃~105℃，具备 AEC-Q100 认证资质，可从容应对极端恶劣环境，大幅提升通信设备的稳定性；同时，该产品功耗远低于国内外同类产品，且工艺先进，可大幅降低终端面积。

IT之家了解到，该产品已经通过中国联通 5G eSIM 平台测试，同时也符合 GSMA 国际标准体系。