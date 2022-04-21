联想承诺 2025 年全线计算机产品 100% 含再生塑料

4 月 21 日晚间消息，联想公布 ESG 新进展，承诺到 2025 年，全线计算机产品 100% 含有再生塑料，累计使用量达到 13 万吨。

联想集团副总裁、电脑和智能设备首席质量官王会文表示，联想通过绿色产品设计、闭环再生塑料的使用，在减少塑料污染源头管控方面进行了诸多探索。联想承诺到 2025 年，全线计算机产品 100% 含有再生塑料，累计使用量达到 13 万吨。

根据《联想集团 2020/21 财年环境、社会和公司治理报告》显示，联想集团正在扩大使用闭环再生塑料的产品范围，从上一个财年的 66 款增加至 103 款。自 2008 年以来，联想集团通过可降解竹及甘蔗纤维包装等技术创新，减少包装材料用量 3240 吨。仅 2020/21 财年，包装物料消耗量就减少了 140 吨。

据悉，联想 2018-2019 年从 ThinkPad 计算机包装底板开始，逐步淘汰一次性塑料带、胶带及塑料薄膜。此外，联想提供使用由竹子及甘蔗纤维制成的可降解生物材料包装，能缩小产品整体包装体积，提高运输中二氧化碳排放效率。

在回收电子废弃物方面，联想推出了由死循环回收物料 (CL PCR) 制造而成的产品列表。自 2017 年实施该方案以来，已使用超过 2,500 公吨的原应填埋死循环物料。

除此之外，联想还从 2016 年开始开发低温焊料（LTS）解决方案，在生产线上投入大量时间测试 LTS，使二氧化碳排放量降低 59 吨。