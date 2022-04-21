一加宣布未来产品将入驻 OPPO 门店，还将首发集团新资源

IT之家 4 月 21 日消息，在今日的一加 Ace 发布会上，官方先是回顾了 2021 年的成绩。据称，一加在全球多个国家和地区取得了优异成绩。融合后，一加将在技术、售后、供应链等多方面获得优质资源加持。

一加还表示，未来将首发欧加集团（Oneplus+OPPO+realme）的资源，包括游戏 / 充电 / 散热材料等。

此外，一加还宣布“坚持不将就理念，只做精品 + 社区文化”；未来聚焦性能赛道，把游戏作为重要打磨点。据称，一加未来将主打数字系列和 Ace 系列两大系列手机。

值得一提的是，一加还宣布将入驻 OPPO 线下渠道，线下体验点将覆盖全国 2800 个区县，门店将超过 5000 家。

对于为什么跟 OPPO 融合，融合有什么好处？一加解释为，融合后可以用集团的销售渠道，售后服务，从而有效降低成本，集中研发出更领先的技术等。

对于用户比较关心的旧机型系统问题，官方表示：此前从氢 OS 切换到 ColorOS 后为了整合两个系统的优势，开发团队需要从软件底层开始攻克大量技术问题，这也导致部分用户反应系统更新速度较慢。在经过 10 个月的打磨后，现在 Color OS 系统更新速度已明显提升。未来一加会定期发布系统更新时间节点并严格按此推进。

IT之家了解到，一加表示其 2021 年海外市场大获成功，其中美国市场增长 286%，欧洲市场增长 151%，印度市场增长 59%，就算在国内也有 90% 的增长。