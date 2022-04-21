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劳动节将至，网易游戏公布未成年人限玩时间，假期每天一小时

2022/4/21 19:56:08 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 4 月 21 日消息，随着劳动节假期临近，网易游戏今日晚间发布了《关于劳动节假期未成年人游戏限时的通知》。未成年玩家可以在 4 月 29 日、4 月 30 日至 5 月 4 日、5 月 6 日、5 月 8 日每天 20 时至 21 时体验游戏

IT之家了解到，网易游戏在公告中指出，2022 年劳动节假期期间和前后，网易游戏对未成年人游戏时间的限制如下：

未成年人可以在当日 20 时至 21 时体验游戏的日期：

  • 4 月 29 日（星期五）

  • 4 月 30 日至 5 月 4 日（劳动节假期）

  • 5 月 6、8 日（星期五、星期日）

未成年人无法体验游戏的日期：

  • 4 月 24 日至 4 月 28 日（星期日至星期四，工作日）

  • 5 月 5、7 日（星期四、星期六，工作日）

去年 8 月，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，进一步严格管理措施，提出了严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间、严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录等要求。其中严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日 20 时至 21 时向未成年人提供 1 小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。

网易游戏关于劳动节假期未成年人游戏限时的通知

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关键词：网易游戏未成年人

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