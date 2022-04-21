【IT之家评测室】一加 Ace 深度体验：有颜值，又能打的性能旗舰

4 月 21 日，预热许久的一加 Ace 手机正式发布，这是一加国内手机产品线中，数字旗舰之外的全新系列。

提到 Ace 系列，读者朋友肯定会联想到此前 OPPO 推出的 Ace 系列手机，其凭借突出性能、高速闪充等亮点配置收获了庞大用户群体，即便是停更近两年，网上仍有很多呼唤它的声音。

现在，一加 Ace 正式发布，定位性能王牌，并且带来了定制版的天玑 8100-MAX 芯片、150W 超级闪充等硬核配置。

一加 Ace 并不是简单地将 OPPO Ace 拿过来，而是回归到用户本身，打造一款颜值高，品质可靠，性能出众，在游戏场景之外，还能满足拍照等日常使用需求的手机。

那么这款新机的体验究竟如何？下面通过IT之家的评测，一起来深入了解这款产品吧！

第一部分：外观设计

一加 Ace 提供了开黑、回蓝两个配色版本，配色命名相当游戏化，也很容易让人联想到这款产品的性能定位。

一加 Ace 回蓝

IT之家拿到的是“回蓝”配色，该配色在观感上更接近“青蓝”，采用了全新的电光瀑布工艺，以及行业首创光哑渐变，手感和观感更接近 AG 玻璃，但该工艺的制造难度远超 AG 玻璃。

一加 Ace 在手机背面左侧加入了由深至浅的幻彩 CD 纹设计，相当大胆且年轻化的设计，让机身看起来很有灵动性。

摄像头模组的设计也很有意思，采用了大面积、不规则的矩形。靠近边框的一侧，R 角与机身一致，模组中间的是硕大的摄像头，下方则是两枚稍小的副摄，极具辨识度。

一加 Ace 中框采用了直边设计，左侧是音量键，右侧是电源键，底部是扬声器、SIM 卡槽、麦克风以及充电口。

中框采用了塑料材质，喷砂很细腻，质感一如既往的好，如果不额外强调的话，上手时不太会感受到塑料的存在。

回到正面，一加 Ace 搭载了一块 6.7 英寸的 120Hz 定制柔性电竞直屏，屏幕来自京东方，采用了类钻排列，分辨率 1080*2412, 394 PPI，支持十亿色显示，支持 HDR10+，对比度 1000000:1，局部峰值亮度高达 950nit，支持 60HZ、90HZ、120HZ 多档刷新率，以及 720Hz 电竞触控。

在设计上，一加 Ace 这块屏幕采用了 2.5D 台阶设计，简单理解，屏幕要略高于中框，屏幕和中框之间有塑料垫圈，但同时整个边缘位置又采用了小弧边，有点类似 iPhone 11 的那种设计，确保了舒适的手感。

一加 Ace 三围尺寸为 163.3mm×75.5mm×8.2mm，重量为 186g，作为一款主打性能的产品，在塞上了全功能 NFC、X 轴马达以及 150W 闪充、4500mAh 电池的前提下，这个重量控制的还是相当出色的。

在配件方面，一加 Ace 标配了 150W 的 C 口闪充头，兼容 PPS、PD、QC 等多种行业快速充电协议。

充电线依旧是标志性的一加红，相较于传统的充电线，一加 Ace 的明显要粗壮了几分。

值得一提的是，手机之外，一加还发布了一加 Buds N、一加云耳 Z2 以及一加 18W 冰点散热背夹几款新品，IT之家拿到了一加 Buds N 和一加 18W 冰点散热背夹。

一加 Buds N

在设计上，一加 Buds N 并没有采用传统 TWS 鹅卵石的造型，而是辨识度相当高的圆柱造型，耳机柄同样采用了扁平化设计，耳机的触控区域还有圆形的亮片，单支重 4.8g。

作为一款入门 TWS 耳机，一加 Buds N 采用了 12.4mm 低频动圈单元，官方表示这是目前入耳式耳机最大的动圈单元，同时采用了镀钛振膜，钛镀层提升振膜的刚性，提供更好的瞬态响应。

一加 Buds 支持自定义均衡器，拥有深海低音、纯净人声等音效，支持手动调节低频、中频和高频的音域。

一加 Buds 支持双麦克风 AI 通话降噪，单次续航达 7 小时，配合充电盒提供至高 30 小时，还支持蓝牙 5.2、IP55 防尘防水、开盖闪连等。

一加 18W 冰点散热背夹采用了 18W 高功率，拥有双 TEC 制冷片，1800mm² 制冷面积。

据官方数据，其单体最高可在 60 秒内极速降温 25°C，最低降温至-3°C。

负载状态下，手机侧边框最高降温 13°C，正⾯降温能⼒ 15°C。

一加 18W 冰点散热背夹

一加 18W 冰点散热背夹采用了防夹按键设计，可有效避免误压手机侧按键。

一加 18W 冰点散热背夹还带来了霍尔开关，当夹子张开后，散热背夹会自动开始工作，无需手动操控，并且提供了三档滑动开关。

第二部分：性能、游戏体验

一加 Ace 搭载了独家定制的天玑 8100-MAX 芯片，以及 8GB+128GB / 8GB+256GB / 12GB+256GB / 12GB+512GB 四种存储规格，LPDDR5+UFS3.1。

首先关于这枚天玑 8100-MAX 芯片，事实上是基于“天玑 5G 开放架构”策略下诞生的一款芯片，所谓“天玑 5G 开放架构”，简单来说就是允许厂商根据自己的需求对芯片的算法进行调整，实现更深层次的定制。

相较于普通的天玑 8100，一加的天玑 8100-MAX 芯片主要围绕游戏帧率、AI 计算、夜拍视频三个方面进行全面优化，特别是 AI 方面，Benchmark AI 跑分比非定制版本高约 2000 分。

核心架构方面，天玑 8100-MAX 依旧采用台积电 5nm 制程工艺，由 4 颗主频为 2.85GHz 的 Cortex-A78 大核、4 颗 2.0GHz 主频的 Cortex-A55 组成。GPU 为 Mali-G610，采用自研 APU 580 架构。

一加 Ace 还搭载了 HyperBoost 游戏稳帧引擎，包括 GPA 稳帧技术、图形异构技术，在游戏中可以带来更稳定的表现。此外，一加 Ace 还首发了超晶石墨散热，VC 散热面积达 4129.8mm²，拥有一加史上最大总散热面积 35198.2mm²。

简单来看一下跑分：

如上图所示，安兔兔综合成绩为 820470，其中 CPU 为 202551，GPU 为 313547，GeekBench 5 的单核为 956 分，多核 3825。

另外在一加 Ace 在 AndroBench 中的内存读写速度表现也十分出色。

作为对比，一加 Ace 搭载的天玑 8100-MAX，其安兔兔跑分基本可以媲美部分骁龙 888 机型，和顶级旗舰的骁龙 8、天玑 9000，也只有十多万分的差距。

单从安兔兔的跑分来看，一加 Ace 的性能是达到了旗舰机水准的。

（不同机型性能调教不同，上述跑分仅供参考）

最让人感到惊喜的，一加 Ace 在 GeekBench 5 的跑分测试，其中多核成绩达到了 3825 分，竟然要比部分骁龙 888、骁龙 8gen1 机型还要高出一头。

总体来说，一加 Ace 这波跑分还是很令人惊喜的。

（不同机型性能调教不同，上述跑分仅供参考）

接着，IT之家对一加 Ace 做了游戏测试。在测试中，均开启手机的电竞模式以及极限稳帧。

首先是《和平精英》。

流畅画质 + 90 帧率，15 分钟，平均帧率为 88.5 fps，游戏接近满帧表现。

事实上，只看平均帧率，并不能完全反应出用户真实的游戏体验感受。比如游戏中突然卡了一下，肉眼可以感受到，但是被平均后，总的平均帧率并不会有太大的差距。

因此，一加团队经过深度使用工具进行全方位的测试验证，认为性能狗工具当中的 Drop 值，是衡量性能稳定性、不可忽视的核心指标 ——

Drop 值指平均每小时相邻两 FPS 的帧率差大于 8 帧的次数，Drop 值越小，证明一段时间内的掉帧次数越少，也能够直接反映出，玩游戏到底卡不卡。

我们通过 PerfDog 测试获得，在 15 分钟的《和平精英》游戏里，一加 Ace 的 Drop 值竟然为 0，这也足以说明一加 Ace 在诸如《和平精英》这样的游戏中，表现是相当出色的。

我们也对性能要求比较高的《原神》进行了测试。

我们选择了最高档画质 + 60 帧，动态模糊关闭，场景依旧为野外打怪（打怪时间占测试总时长 40% 左右）。此外，游戏我们开启了电竞模式，开启稳帧功能。

如下图所示，超过 20 分钟的高强度《原神》测试，一加 Ace 的平均帧率超过了 45fps 。

通过下面的帧率图可以看到，在游戏的前 15 分钟，一加 Ace 努力将帧率维持在 50fps 上下，而 15 分钟后，伴随着机身温度的上升，帧率开始出现了波动，在战斗场景，帧率会掉到 44fps 一下，因此在后期，游戏偶尔会有肉眼可见的掉帧情况，但好在整体帧率比较高。

整体来看，一加 Ace 在《原神》的游戏表现上，是达到了旗舰级水准的，平均帧率值甚至要比一些调较保守的骁龙 8gen1 机器还要好（后者部分机型会全程锁 30、40 帧）。

另外需要强调一点，在《原神》游戏中，一加 Ace 并没有出现分辨率缩水的情况。

在《原神》游戏中，部分厂商给游戏分辨率缩水是很普遍的现象，目的是为了保证更高的帧率。

事实上在游戏的后期阶段，一加 Ace 也是可以维持在 50fps 的，但这样难免会牺牲画质，所以一加 Ace 考虑到玩家的综合体验，并没有降低画质。

再来看一下核心频率，在《原神》游戏中，天玑 8100 的四枚 A78 大核心虽然没有冲顶，但状态依旧比较积极，频繁维持在 2.2Ghz 上下。

最后是整机功耗，在《原神》游戏上，一加 Ace 的功耗达到了 6W 左右，在《原神》这种比较苛刻的游戏下，一加 Ace 对天玑 8100 的调校还是比较激进的，毕竟性能机定位。

最后，来看一下机身温度。

20 分钟游戏后，一加 Ace 的正反最高温为 42°C 左右，考虑到游戏的整机帧率，这个温度可以说相当不错了。

当然，如果你想要更极致的原神游戏体验，那么笔者强烈建议你购买一加 18W 冰点散热背夹。

这款散热背夹拥有非常强劲的散热能力。

（未装载手机，散热背夹运行 2 分钟左右，温度就达到了零下）

如下图所示，在 20 分钟左右的《原神》游戏后，当帧率出现波动情况后，笔者装上了散热背夹，仅在一分钟左右，《原神》帧率就恢复至 50fps 左右，随后的时间里，包括战斗场景，帧率一直保持在 50fps 上，几乎没有明显的波动。

对于《和平精英》《王者荣耀》这样的游戏来说，一加 18W 冰点散热背夹带来的增益不算太明显，但是对于《原神》，这类对配置和调校极度考验的游戏来说，一加 18W 冰点散热背夹会让手机在很短的时间里冷静下来，并且长时间保持冷静输出的状态，如果你是重度游戏玩家，那这款散热背夹，就相当值得购买了。

（用一加 18W 冰点散热背夹，玩原神 30 分钟后，机身中央温度仅为 34°C）

一加 Ace 在配置上的另外一个亮点，则是搭载了游戏独显芯片，实现了 MEMC 游戏插帧，可以让 60Hz 的游戏帧率翻倍，目前已经适配原神、QQ 飞车、英雄联盟等热门手游。

开启插帧后，在游戏中确实能感受到画面更流畅了，不过，和其他插帧手机一样，开启插帧后，画面毕竟需要走一下“独显芯片”，因此插帧后画面会变糊一丢丢，同时略为提高了一点点的触控延迟，但整体影响不大。

第三部分：150W 超级闪充

一加 Ace 搭载了长寿版 150W 超级闪充，所谓“长寿版”是指，电池寿命达行业 2 倍，电池循环充放电 1600 次仍有 80% 剩余容量，远超行业标准。

需要注意一点，要让一加 Ace 全速充电，需要先在设置里开启“极速充电”选项。

一加 Ace 标配的快充头为 160W，充电速度方面，只需充电 1 分钟，就能从关机状态充至 9%，这 9% 的电量，就足够坚持你游戏开黑一局！充电两分钟，电量就到达了 19%，充电至 50%，只需要 7 分钟，而充满，只需要 18 分钟。

第四部分：影像体验

影像部分，一加 Ace 搭载了三摄，具体如下：

主摄像头：5000 万像素，IMX766，1/1.56"，1μm，6P，f / 1.88，支持 OIS，采用闭环对焦马达，支持 AF，84.4° FOV，等效焦距 23.6mm，有效焦距 5.59mm ；

超广角摄像头：800 万像素，IMX355，1/4"，1.12μm，5P，f / 2.2，119.7° FOV，等效焦距 15.5mm，有效焦距 1.64mm ；

微距摄像头：200 万像素，GC02M1 1/5"，1.75um，3P 镜头，f / 2.4，FOV 88.8°，等效焦距 21.88mm，有效焦距 1.77mm。

对于 IMX766，欧加是最有发言权的。IMX766 由欧加与索尼联合研发，率先使用，打磨了超过 2 年时间，影像算法经历了 40 次大版本的迭代优化。

更关键的是，一加 Ace 的这枚主摄，还加入了 OIS 光学防抖，在夜拍等场景也会有更高的成片率。

我们来看一下白天的影像表现：

主摄

主摄 2X

超广角

从样张来看，白天情况下，一加 Ace 的主摄的成像素质基本挑不出毛病，有着不错的动态范围表现，样张比较趋向真实所见，观感自然舒适，没有刻意的去提高画面色彩和饱和度来讨好用户的眼球。

一加 Ace 主摄的 2x 成像水平也相当不错，局部放大之后依然有着较为丰富的细节纹理。

更多样张：

主摄

超广角（逆光，自动 HDR）

主摄

超广角

主摄 2X

主摄（逆光）

总结：

正如“ACE”这个名字一样，一加 Ace 可以说是实至名归的性能王牌，诸如天玑 8100-MAX、150W 超级闪充、LPDDR5+UFS3.1、游戏独立芯片、超晶石墨散热，以及 HyperBoost 游戏稳帧引擎等配置，都为手机的整体性能表现加分不少。

同样，在专注“性能”赛道之外，一加 Ace 在其它方面也做到了雨露均沾，比如全功能 NFC、双扬声器、X 轴线性马达、120Hz10 亿色屏、IMX766+OIS 光学防抖等等，没有明显短板，在影像等方面还都有着不错的综合表现。

总的来说，如果你需要一台强调性能，同时又在综合体验上比较水桶的手机，考虑到 2499 元起的售价，一加 Ace 就是一个非常不错的选择。