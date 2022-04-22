贝壳回应被美国 SEC 列入“预摘牌名单”：一直在寻求可能的解决方案

IT之家 4 月 22 日消息，美国证劵交易委员会（SEC）当地时间 4 月 21 日再将理想汽车、百世集团和贝壳等公司加入“预摘牌”名单，这是自 3 月以来第五批被纳入名单的中概股公司。

对此贝壳方面表示，公司一直在积极寻求可能的解决方案，以最大程度地保护股东的利益。公司将继续确保遵守中美相关法律法规，并在条件允许的情况下，保持在纽约证券交易所的上市公司地位。

IT之家了解到，本次具体名单为：知乎、诺华家具、LOVARRA、万春医药、瑞幸咖啡、极光移动、Scientific Energy、中国食品、Value Exchange International、泽尔西西医疗集团、Entrepreneur Universe Bright Group、中比能源、中网载线、尚乘国际、百世集团、理想汽车和贝壳。

SEC 声称，上述 17 家公司提交申辩的截止时间为当地时间 5 月 12 日。

这是 3 月以来第五批被纳入“预摘牌”名单的中概股公司。若无法证明，则会被列入“确定摘牌名单”。按照 SEC 官网上的法律文件，被列入“确定摘牌名单”的公司需要在 (自披露第一份年报开始计算、且 2021 年当做第一年) 三年内提交 SEC 需要的文件。如果“确定摘牌名单”中的公司没有提交或提交的文件不符合 SEC 要求，它们将会在披露 2023 年年报后 (2024 年初) 面临立即退市。