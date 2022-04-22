谷歌在欧洲重新设计 Cookie 追踪选项，可以一键拒绝

4 月 22 日消息，美国当地时间周四，谷歌在欧洲发布了经过重新设计的浏览器插件 Cookie Rejection Banner，包括了“一键拒绝”按钮，以帮助用户更容易避免通过 Cookie 进行的互联网跟踪。

谷歌表示，在欧洲数据保护监管机构多年的压力下，它对其广告追踪方法进行了“全面的重新设计”。

谷歌周四在博客文章中写道：“很快，任何人在注销后或隐身模式（Incognito Mode）下访问欧洲搜索服务和 YouTube 时，都将看到新的 Cookie 追踪选择。”新措施将首先在法国推出，很快将推广到整个欧洲大陆，包括非欧盟成员国英国和瑞士。

谷歌表示，该公司已经与欧洲监管机构进行了多次对话，并从法国数据监管机构 CNIL 获得了“具体指示”。1 月 6 日，该机构就谷歌管理 Cookie 的方式对谷歌处以创纪录的 1.5 亿欧元 (合 1.63 亿美元) 罚款，并对 Meta Platform 旗下 Facebook 处以 6000 万欧元（约合 6500 万美元）的罚款，同时给他们三个月的时间为网络用户提供拒绝 Cookie 的简单机制。

以前，谷歌允许用户只点击一次就能接受所有跟踪 Cookie，但需要多次点击才能拒绝不同的 Cookie。CNIL 表示，这种不对称机制属于违法行为，它倾向于引导用户接受 Cookie，最终为谷歌的广告业务带来好处。

为了解决这个问题，谷歌的新 Cookie Rejection Banner 提供了清晰、平衡的选择，包括了“拒绝所有”（reject all）、“接受所有”（accept all）或“更多选项”（more options）等按钮。如果用户没有登录账号，新菜单将出现在谷歌搜索和 YouTube 上。

欧洲数字权利中心 (NOYB) 呼吁设置更好的 Cookie 菜单，该中心表示，90% 的用户会点击接受所有 Cookie，但只有 3% 的用户真正想要它们。当然，虽然谷歌施行的这些变化很小，但的确可以帮助改变现状。