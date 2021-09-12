谷歌推出新的私有计算服务，以提高 Android 安全性

IT之家 9 月 12 日消息 谷歌此前在 Android 12 Beta 中引入了 Android 的 Private Compute Core（私有计算核心），近日，官方宣布推出一套新的 Private Compute Services（私有计算服务），可在私有计算核心和云之间架起保护隐私的桥梁。

Android 的私有计算核心是一个开源、安全的环境，与其他操作系统和 App 隔离。对于每个新的 Android 版本，谷歌都会向私有计算核心添加更多隐私保护功能。

本次添加隐私保护的功能包括：

Live Caption（实时字幕）：使用谷歌的语音识别为媒体添加字幕；

Now Playing（听歌识曲）：可识别附近正在播放的音乐并在设备的锁屏上显示歌曲名称和艺术家姓名；

Smart Reply（智能回复）：根据用户在消息传递应用程序中进行的对话建议相关回复。

要将这些功能设为私有，它们必须：

将设备上的信息保密：Android 可确保在私有计算核心中处理的敏感数据不会随意共享给任何 App。例如，在用户点击智能回复之前，操作系统会将用户的回复从键盘和您正在输入的 App 中隐藏起来；

当用户的设备使用云（下载新的歌曲目录或语音识别模型）时不会影响隐私。

IT之家了解到，配备私有计算服务后，Android 会阻止私有计算核心内的任何功能直接访问网络。相反，将通过一小组有目的的开源 API 与私有计算服务进行通信，私有计算服务剥离识别信息并使用一组隐私技术，包括联合学习、联合分析和私有信息检索。

谷歌承诺，将公开发布私有计算服务的源代码，以便安全研究人员和谷歌以外的其他团队对其进行审核。