微软 Win11 极简任务栏上手：优化平板体验，但也缺了点小功能

IT之家 4 月 22 日消息，微软正在为 Windows 11 试验一个新的极简任务栏，改进了隐藏托盘的 UI，并进行了一些相关的更改，以迎合喜欢简洁任务栏的人，但与此同时，另一个任务栏功能也消失了。

据 Windows Latest 的上手体验，在最新的预览版本中，微软一直在测试一种新的任务栏图标体验，旨在让用户在打开或固定在任务栏上的应用过多时更容易选择正在运行的应用。

此外，微软还更新了系统托盘样式，以匹配 Windows 11 的视觉风格。作为更改的一部分，现在可以隐藏任务栏右侧显示的所有图标，但控制中心的声音和 WiFi 按钮除外。

优化平板电脑的任务栏，但也有退步

微软正在尝试改善应用列表溢出体验，并优化平板电脑的任务栏。如果任务栏上的可用空间较少或不喜欢某个图标，新的设置将允许用户进行图标隐藏。但是，新的任务栏溢出图标体验使系统托盘的“拖放”过程复杂化了。

此前，用户可以拖放右下角的托盘图标，让其显示或者隐藏。然而在最新版中，用户需要手动进入设置应用，点击每个托盘图标的显示开关。

例如，如果用户从系统托盘中删除了蓝牙图标，则需要打开设置并打开蓝牙图标才能恢复它。但是，当用户恢复蓝牙图标时，它会出现在系统托盘之外。

简而言之，Windows 11 的新功能承诺让任务栏更干净一些，并针对触摸屏进行优化，但对于那些更喜欢后台应用程序的任务栏图标的人来说，它会使个性化过程变得复杂。

还值得注意的是，Windows 11 在任务栏设置中仍然没有一键显示所有系统托盘图标的开关，我们不知道该功能何时会返回。微软官方在回应该改动时表示：“感谢您就此事联系。这不是我们目前支持的东西，但该建议已经传递给工程团队以供将来考虑。”