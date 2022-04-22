T3 出行 CEO 崔大勇：已成为出行行业第二，3 年内网约车市占率要突破 30%

IT之家 4 月 22 日消息，T3 出行成立三周年之际，T3 出行 CEO 崔大勇今日发布全员信，公布了公司的特色发展之路和面向未来的三大战略。

IT之家了解到，崔大勇在信中表示，三年时间，T3 出行成为了出行行业第二大的平台公司，B2C 第一名；也是行业日均百万单以上平台合规率最高的公司；目前平台拥有近一个亿用户，近 60 万司机。

从全局看，行业的头部效应仍然存在，T3 出行要聚焦网约车、出租车和自动驾驶三大板块，网约车业务要突破 30% 的市场占有率，出租车要推进网巡一体化进程，提高线上化、数字化转型的渗透率；

效率方面，T3 出行今年要完成数字化转型工作，未来还要通过平台化、数字化、智能化提升运营效率，优化运营模式；

创新方面，T3 出行在车联网、新能源、自动驾驶和产业链技术创新方面进行突破，逐步形成自主可控的技术研发和运营管理能力。

以下是内部信全文：

亲爱的 T3 出行同学们：

大家好！

时光飞逝，T3 出行已经三周岁了，恭喜大家，生日快乐！

从无到有，从小到大，我们一路披荆斩棘，百折不挠，走出了一条 T3 出行特色的发展之路。我总结有三个特色:

一是行业内成长速度最快。我们是一家伴随着疫情成长的公司，三年的成长中，真正没有疫情影响的时间不到两年，这个过程中，我们学会了变速跑，而且一直向前奔跑，三年时间，我们成为了出行行业第二大的头部平台公司，B2C 第一名；

二是头部平台合规率最高。我们是一直坚守合规经营的头部平台公司，成本压力和发展速度受多方制约影响巨大，但直男的性格就是要坚守正道，决不妥协，今天我们也是行业日均百万单以上平台合规成绩最好的公司；

三是行业内安全保障最全。我们是一家始终不忘初心的公司，以科技引领，愉悦出行为使命，我们一直坚持通过车联网技术来守护司乘安全，今天我们成为行业通过车联网技术赋能的安全保障最全的公司，也是网络安全和数据安全执行最严格的公司。

虽历尽艰辛，但付出终有回报。打破垄断，推动合规，提升安全，T3 出行一直不忘初心，全力以赴，勇往直前。

三生有幸，这一路有你们和我同行，共同见证 T3 出行的成长历程。在此我要最郑重地感谢大家。

感谢广大用户，已经有近一个亿的用户给我们投了信任票，是广大用户的信任成就了 T3 出行；

感谢此刻正在路上全心全意服务乘客的近 60 万司机师傅们，是你们的日夜奋战和贴心服务，才带来了 T3 出行良好的用户口碑和服务体验；

感谢全体同学和战友，是你们的一路相伴，辛勤付出和艰苦奋斗，铸就了公司的钢铁长城；

感谢所有支持 T3 出行的全体股东、合作伙伴和各位朋友们，是你们的信任和支持推动了公司的进步和成长。能和你们一路同行，我倍感荣幸。

一生二，二生三，三生万物。厚积薄发，经过三年的积累和迭代，我们又迎来了全新的上升期。未来三年，我们还要扩规模，提效率，勇创新。

扩规模，从全局看，行业的头部效应仍然存在，我们还是要始终聚焦网约车、出租车和自动驾驶三大板块，网约车业务要突破 30% 的市场占有率，出租车要大力推进网巡一体化进程，提高线上化、数字化转型的渗透率；

提效率，今年，我们要完成数字化转型工作，彻底实现全业务流程的数字化管理改造，未来，我们还要通过平台化、数字化、智能化大幅提升运营效率，优化运营模式，形成主体业务板块的自我良性发展；

勇创新，在当前的国际、国内环境复杂多变的大背景下，我们既要立足当下，不断进行快速迭代和进化，以适应大环境的不断变化，守住生存的基线；同时还要着眼未来，洞见外部环境和行业发展的大趋势，在车联网、新能源、自动驾驶和产业链技术创新方面大胆突破，勇于实践，逐步形成自主可控的技术研发和运营管理能力，成为万物互联时代的智慧出行引领者。

我们要牢记科技引领，愉悦出行的使命，始终坚守可信、有用、共生的企业价值观，成为最值得信赖的出行服务企业。

让我们一起立足当下，着眼未来，团结一心，奋勇向前。