打造下一个 ASML？传荷兰将投资 11 亿欧元培育硅光子技术企业

荷兰决定投资 11 亿欧元，以促进新一代硅光子技术企业的发展，为打造下一个 ASML 做好准备。这将意味着围绕下一代半导体技术的商业化，各国和各公司之间正展开激烈竞争。

据 ETNews 报道，这 11 亿欧元中，4 亿 7100 万欧元来自于荷兰政府，其余的投资则来自于荷兰埃因霍温理工大学和特文特大学等合作机构，荷兰基金资助机构 Delta Photon 将负责管理投资的资金。

硅光子技术是替代电子半导体信号传输的一种光传输技术。由于传输速度大幅提高，功率效率也非常高，因此被认为是新一代半导体技术。目前，以半导体输入 / 输出 (I / O) 为中心的技术开发正在进行中。

报道指出，荷兰的投资是为了抢占未来半导体市场，发掘类似 ASML 的新尖端企业的战略。ASML 垄断了先进半导体工艺所需的 EUV 光刻机。

随着荷兰政府加入对硅光子技术的投资，国家间的技术竞争更加激烈。最近，随着中国在硅光子学领域的集中投资，在硅光子学领域展开了“宝座争夺战”。荷兰政府的投资被解读为限制中国资本的举动。

围绕硅光子市场的企业之间的合并和合作正在全面展开。世界最大的半导体 EDA 工具公司 Synopsys 与网络公司 Juniper Networks 成立了硅光子合资企业。他们的目标是推出开放的硅光子解决方案，瞄准高性能计算、医疗、人工智能市场。

慧与科技也在与硅光子公司 Ayar Labs 合作，开发并商业化类似的技术。Ayar Labs 不仅获得了慧与科技的投资，还获得了英特尔和应用技术等其他公司的投资。