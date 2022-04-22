极氪 001 车型售价调整，YOU 版综合上涨 20500 元

IT之家 4 月 22 日消息，吉利汽车旗下高端智能电动品牌极氪宣布，在充分考虑用户利益，并尽最大可能消化成本压力后，决定对极氪 001 车型价格及购车权益进行调整，其中，YOU 版车型价综合计算价格上涨 20500 元。

据极氪官方发布的消息，自 ZEEKR 001 开启交付以来，极氪始终以用户需求为核心，不断提升用户购车和拥车体验。但受上游原材料价格大幅上涨等因素影响，极氪在充分考虑用户利益，尽最大可能消化成本压力后，决定自 5 月 1 日零时起对 ZEEKR 001 车型价格及购车权益进行调整。

从图中可以看到，极氪 ZEEKR 001 超长续航双电机 YOU 版的价格由 368000 元起调整至 386000 元起，涨价 18000 元，同时取消 5000 抵 7500 膨胀权益，综合涨价 20500 元。

此外，ZEEKR 001 超长续航单电机 WE 版和长续航双电机 WE 版取消 5000 抵 10000 膨胀权益，综合涨价 5000 元。

同时，极氪也将开启 5 月的新一轮购车权益，用户仍可以享受除定金膨胀外的其他权益。

IT之家此前报道，极氪汽车 4 月初宣布将从 2022 年 5 月 1 日零时起进行调价，ZEEKR 001 定价将进行上调，2022 年 3-4 月限时购车权益不变，4 月 ZEEKR 001 价格不调整。