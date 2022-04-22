GPD 预热新款 WIN Max 2 掌上游戏本：可选 i7-1260P 和 R7 6800U

IT之家 4 月 22 日消息，GPD 即将发布新款 WIN Max 2 掌上游戏本，官方表示这款产品配备 10.1 英寸全面屏，处理器可选 Intel 12 代 1260P 和 AMD Ryzen 7 6800U。

IT之家了解到，GPD WIN Max 2 英特尔版本将搭载 12 代酷睿 i7-1260P，12 核 16 线程，核显部分依然是英特尔 Iris Xe Graphics G7，96EU，768 个流处理器。

AMD 版本为锐龙 7 6800U，8 核 16 线程，睿频最高 4.7GHz。核显是 RDNA2 架构的 AMD Radeon 680M，12CU，768 个流处理器，号称性能追平 MX450。GPD 表示，1080P 下，近两年游戏大作，大部分可以在 45 帧~60 帧运行。

屏幕方面，GPD WIN Max 2 机身 A、B、C 面为铝镁合金，D 面采用 ABS 材质，采用 10.1 寸超窄边框原生横屏，默认分辨率 1920×1200，最大分辨率 2560×1600，支持 10 点触控，4096 级压感，兼容 Surface Pen，摄像头在转轴处。

键盘部分，GPD WIN Max 2 掌机采用了标准键盘布局，手柄部分首次引入了霍尔摇杆，肩键采用线性扳机键，双振动马达，三轴重力感应 + 三轴陀螺仪，六轴设计。

接口方面，GPD WIN Max 2 配备了两个 USB 3.2 Gen 2、一个耳机孔、USB 3.2 Gen 2、HDMI 2.1、雷电 4（AMD 版为 USB 4）、全功能 Type-C 接口，以及 SD 和 microSD 卡槽，支持外接显卡扩展坞使用。

目前，官方暂未公布这款掌机的发布时间。