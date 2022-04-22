自游家 NV 智能座舱等配置信息公布 具备 L2 + 辅助驾驶能力

IT之家 4 月 22 日消息，小牛电动创始人李一男造车作品“自游家 NV”此前已宣布将于 9 月交付首批用户。现已公布有关该车型的智能座舱及辅助驾驶详细配置信息，包括支持无感解锁、导航信息双屏双显示、具备 L2 + 辅助驾驶能力等功能。

自游家 NV 座舱采用“无感知”的理念，用户可通过手机或智能穿戴设备实现无感解锁，也可通过自游家 App 随时授权数字钥匙给亲友。

据称，自游家汽车基于 Android Automotive 开发了 NIUTRON OS，设计了 Smart Stacks 积木拼插交互等功能。关于 Smart Stacks 积木拼插交互：

● 支持无感解锁、无感充电、无感连接 CarPlay;

● Smart Stacks 积木拼插交互支持 NIUTRON OS 与 CarPlay 同屏融合显示；

● 用户可将手机常用的导航及娱乐信息无缝延续到自游家 NV 上；

● 中央悬浮屏 15.6 英寸，仪表屏 12.3 英寸，导航、娱乐等信息支持双屏双显示；

● 支持 AR 导航，中央悬浮屏可显示真实道路场景；

此外，自游家 NV 还配备了征程 2 芯片，搭载了包括 1 颗前视摄像头和 5 颗毫米波雷达的多传感器系统，全系标配 24 项 AAD（Advanced Assistant Driving 高阶辅助驾驶系统）功能，具备 L2 + 辅助驾驶能力。

IT之家了解到，这款车型定位中大型 5 座电动 SUV，长 4915 毫米、宽 1962 毫米、高 1745 毫米，轴距 2910 毫米，基于 GEMINI 双子动力模块系统打造，可兼容纯电系统和增程系统。

设计方面，自游家 NV 拥有双轨环形车灯、C 柱数字能量堆栈以及一体式火山口尾翼等元素，同时打造出 DigiLux 数字座舱。