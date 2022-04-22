中消协发布 2021 年度报告：新能源智能汽车消费纠纷新发问题多，特斯拉等被点名

IT之家 4 月 22 日消息，今日，中国消费者协会发布了《中国消费者权益保护状况年度报告（2021）》（简称《年度报告》）。这也是中消协首次以年度报告形式，全面梳理我国消费者权益保护事业发展进程。

IT之家了解到，《年度报告》重点回顾了 2021 年我国消费者权益保护在立法保护、行政保护、司法保护和社会保护等方面的重要工作进展，还详细梳理分析了 2021 年以来我国消费者权益保护工作面临的三方面问题和挑战：

一是消费者保护制度建设、体制机制保障、司法环境优化、消费基础设施完善等消费环境改善方面还存在不足。

二是重点领域消费侵权现象依然不容忽视，过度收集和使用个人信息、生产销售不符合安全标准食品、汽车产品质量缺陷、预付费消费违约跑路、校外教育培训虚假宣传、诱导未成年人过度消费、“大数据杀熟”等消费侵权现象需重点关注。

三是网络交易消费者保护面临新的问题和挑战，平台主体责任落实需要改进，社交分享型营销、盲盒营销、独立站跨境电商、二手交易平台、沉浸式消费等新业态、新模式下消费者保护制度适用与治理手段面临新挑战。

其中，《年度报告》指出新能源智能汽车消费引发维权新问题。2021 年，全国消协组织受理汽车及零部件类投诉 4 万余件，与 2020 年相比，上涨将近 20 个百分点。主要表现为以下几个方面：

一是汽车安全问题，如行驶中突然加速、熄火、漏油、发动机异响、刹车转向失灵等。这些问题的存在，说明相关生产经营者还需不断增强质量安全责任和质量诚信自律意识，促进产品与服务质量的持续提升。