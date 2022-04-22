DM、EV 双动力模式，比亚迪旗下腾势首款高端 MPV 正式定名“D9”

IT之家 4 月 22 日消息，今日，腾势销售事业部总经理赵长江正式公布了腾势首款高端 MPV 命名 ——D9。

[D] 是我们对豪华 MPV 的划时代定义； [D] 来自品牌首字母，代表腾势引领新能源中高端品牌大时代； [D] 寓意 D9 将为消费者带来超乎想象的智臻尊享大空间； [D] 是五星安全标准打造的全方位守护； [D] 是与腾势用户共创美好生活的 Dream Car； [9] 方显大气之势，因大而势起，因大而不凡。 腾势 D9，以至尊，驭至久。

IT之家了解到，2010 年，比亚迪与戴姆勒共同成立腾势品牌，2021 年 12 月，戴姆勒离场。比亚迪和戴姆勒对腾势的持股比例从之前的各占 50% 变更为比亚迪 90%、戴姆勒 10%，比亚迪正式控股腾势汽车。今年 2 月，比亚迪组建了腾势汽车销售服务有限公司。同时，比亚迪表示，公司将倾注更多资源及核心业务在腾势上，帮助其在产品研发及智能制造、渠道和销售服务等领域更好地发展。

作为腾势汽车首款 MPV，腾势 D9 定位中大型豪华 MPV，采用 2+2+3 布局与全新设计语言。

动力方面，腾势高端 MPV 拥有 DM 和 EV 双动力模式，其中 DM 超混技术拥有 1000km 综合续航。该车型还具备经济、普通、运动、雪地等多种驾驶模式。

此外，腾势 MPV 全系标配电动天窗加大型天幕、带双电动遮阳帘，支持一键开启 / 关闭电动天窗。同时，腾势 MPV 可配合迎宾模式自动开启双侧电动滑门，并使用高端品牌轮胎，搭载四门双层静音玻璃。