DDI 短缺，消息称京东方 iPhone OLED 面板生产问题将持续至 5 月

由于芯片短缺，韩媒报道称，京东方预计将继续面临 iPhone OLED 面板的生产问题。

据 TheElec 报道，由于显示驱动 IC（DDI）短缺，京东方的面板产量自 2 月以来一直在下降，消息人士称，光伏电池板的成品率似乎也是一个问题，预计京东方的生产问题至少将持续到 5 月。

同时生产 iPhone OLED 面板的 LG 显示于京东方在购买 DDI 方面展开了直接竞争，两家公司拥有共同的供应商，即 LX Semicon，而该公司选择优先向 LG 显示供货。

三星显示则不存在这个问题，因为其三星系统集成电路（Samsung System LSI）采购 DDI，这是一家大公司，在为其设计的 DDI 获得代工产能能力方面具有优势。

消息人士称，京东方预计今年将为 iPhone 供应 3,000 万块 OLED 面板，该公司的目标是最多 4,000 万部，但如果这种情况持续下去，这个目标不太可能实现。

此外，京东方重庆新建 B12 厂的开工率较低。这是该公司第三个 Gen 6 (1500x1850mm）柔性 OLED 面板工厂。消息人士称，京东方原计划为 OPPO 生产 OLED 面板，但由于价格竞争力较低，放弃了这一计划，目前只生产汽车用 OLED 面板。