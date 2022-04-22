快手辛巴再曝卖假货超 600 万元，品牌方表示已向其发送律师函

IT之家 4 月 22 日消息，辛巴和旗下主播“蛋蛋”4 月 18 日在快手直播间现身带货了一款名为“YPL 防晒凉感裤”的产品，当天实时下单 10.2 万单，一晚销售额超 600 万元。随后有消费者下单后发现 YPL 品牌官方并无这款产品，因此质疑辛巴售卖假货。

涉事品牌方今日发布声明，该产品不属于 YPL 发售品类范畴，且该商品包装涉嫌抄袭，确认为假冒品牌，并将对相关人员和公司进行追责、用法律手段维权。此外，YPL 品牌方也宣布向广州辛选供应链有限公司递交了律师函。

IT之家了解到，2020 年 11 月 5 日，某短视频平台上一网友质疑辛巴团队所售燕窝“像糖水一样，没什么固体。”后续“职业打假人”王海发布检测报告称其燕窝中蛋白质和氨基酸的含量为 0，且作为真燕窝重要指标之一的唾液酸只含 0.014%。

今年 1 月，河南省消费者协会针对“辛巴直播带货即食燕窝消费民事公益诉讼案件”举行诉讼情况新闻通报会。

河南省消费者协会此次所提起的消费民事公益诉讼的诉求为：北京快手科技有限公司、辛巴 (辛有志)、广州融昱贸易有限公司、广州和翊电子商务有限公司共同承担退一赔三的责任，退还“茗挚碗装风味即食燕窝”产品销售总价款人民币 1992.8539 万元，并处以销售总价款 3 倍的惩罚性赔款共计人民币 5978.5617 万元，退赔金额总计人民币 7971.4156 万元。

对于此事，辛选集团召回辛选直播间销售的全部“茗挚”品牌燕窝产品、承诺退一赔三，并依据合同及法律规定追究品牌方的责任，向与此事件有关的消费者赔付人民币共计 41439216 元。