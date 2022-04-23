苹果 949 元 1.8 米雷电 4 Pro 连接线拆解，告诉你为何这么贵

IT之家 4 月 23 日消息，苹果上个月上架了一条长 1.8 米的雷电 4 Pro 连接线，售价 949 元，引发网友的一片吐槽。

近日，ChargerLAB 对该连接线进行了拆解，介绍了该线缆的内部优质材料和结构，告诉你为什么这么贵。

拆解显示，该连接线是内部有 19 根线的同轴线缆。其中六根线是提供电源的镀锡铜线。还有两根线支持 USB 2.0 传输，使线缆向后兼容雷电 3、USB 3 和 USB 2。此外，许多线缆都镀有银和铜。

连接线本身还具有包含在耐用黄铜外壳中的优质部件，每个接口还有 24 个镀金引脚。

此外，连接器内部配备了一块用于信号重建和减少信号抖动的英特尔芯片，外部则包裹着防水防尘编织层，增加了线缆的耐用性。

IT之家了解到，ChargerLAB 指出，该连接线的性能非常好，但对于一般客户来说可能没有用，因为有更便宜的替代品。

按照苹果网页的描述，该线材有以下亮点：