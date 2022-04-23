阿里云 VMware 服务正式上市

IT之家 4 月 23 日消息，据阿里云官方宣布，VMware 服务于 2022 年 4 月 18 日起正式商业化售卖。

VMware 服务（Alibaba Cloud VMware Service，简称 ACVS）是基于阿里云与 VMware 的战略合作，由阿里云与 VMware 合作开发，阿里云提供售卖、运营和售后支持的企业级云上 VMware SDDC 公共云服务。VMware 服务具备云服务的即开即用、弹性等特点，帮助用户轻松把现有 VMware 工作负载从本地数据中心迁移或扩展至阿里云上。

VMware 服务在专属物理服务器上基于 VMware SDDC 软件自动化创建用户专属 VMware 环境。用户可以对专属 VMware 环境进行灵活配置和管理，基于 VMware vSphere 创建自定义规格的虚拟机，用于部署和运行工作负载。

计算

VMware vSphere 软件运行在专属物理服务器之上，完整支持 VMware vMotion, vSphere High Availability 等特性，支持专属 VMware 环境的工作负载与阿里云服务互访。

网络

采用 VMware NSX 作为网络解决方案，支持面向业务更加敏捷地定义网络，为虚拟机云上云下迁移提供了前提条件，支持 VMware 虚拟机安全微分段，以及对进出 SDDC 的业务和管理流量进行边界安全防护。

存储

采用软件定义的企业级存储方案 VMware vSAN, 在物理服务器的本地全闪存储上构建集群中所有主机共享的存储资源池，高可靠，高性能。