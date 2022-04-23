全国首批数字人民币线上贷款落地青岛

IT之家 4 月 23 日消息，全国首批数字人民币线上贷款近日落地青岛。此次数字人民币融资场景的试点应用，是数字人民币首次在金融机构个人和对公融资场景中的闭环应用，有力提升了数字人民币普惠性和可得性。

近日，山东国晟小额贷款有限责任公司（简称“国晟小贷”）携手工商银行青岛市分行共同完成了数字人民币在线上小额贷款场景的试点应用。

近期，青岛一家酒店管理企业和青岛的市民黄女士分别收到了国晟小贷发放的 5 万元小额贷款和个人消费贷款。这两笔贷款均是以数字人民币发放，是数字人民币首次在金融机构融资场景中的闭环应用，青岛成为全国首个“尝鲜”数字人民币应用小额贷款场景的城市。

据了解，用户线上对国晟小贷发起贷款申请通过后，通过在工行设立的数字人民币钱包收款。还款方面，用户在国晟小贷渠道或工银 e 缴费平台，通过数字人民币进行还款。

对客户而言，尝试申请使用线上数字人民币贷款，增加了收付款的新渠道，速度快、效率高，进一步增加了普惠金融的便利性和可获得性。

对作为小额贷款公司来说，数字人民币应用于小额贷款场景，有望节省原来通过第三方产生的渠道费用，此外，数字人民币钱包开立的便利性和账户的松耦合性，有助于其更便捷、更低成本的触达客户，同时可确保授信资金闭环流转和用途真实可信，更有助于做好数字普惠融资服务。

数字人民币是人民银行发行的数字形式法定货币，具有“支付即结算”、便捷安全的特性，在助力数字经济发展上有着重要意义。平安证券王维逸表示，2019 年以来数字人民币试点加快落地，央行广泛联合传统金融机构、互联网公司、零售商户，将发行流通与交易场景紧密结合，为数字人民币的广泛使用打下了坚实基础。与其相关的应用技术、支付流通结算领域等将率先迎来发展机遇。