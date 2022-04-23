发布 17 个月后，微软 Xbox Series X / S 游戏机同期销量超过 Xbox 360

IT之家 4 月 23 日消息，据 onMSFT 报道，在上市的 17 个月中，Xbox Series X|S 的销量相比 Xbox 360 （也是同样的 17 个月时期）高出近 450 万台。VGChartz 已经发布了 3 月份的销售报告以及两款游戏机的销售比较。

报道指出，Xbox Series X|S 和 Xbox 360 都是在 11 月份发布的，因此这两个系统的初始假日季发布是公平的比较。截至 2022 年 3 月，微软 Xbox Series X|S 游戏机已售出 1387 万台。目前它比 Xbox 360 的销量领先 449 万台，这一差距自上个月以来扩大了近 50 万台（480485 台）。

相比之下，Xbox 360 在上市 17 个月后售出了 938 万台。 Xbox 360 直到第 19 个月才达到 1000 万台的销量大关，Xbox 360 上架 26 个月才达到 Xbox Series X|S 目前的销量。

为什么这很重要？虽然 360 的继任者 Xbox One 现在被微软视为一个失误，这要“归功于”其不出色的展示和被视为“反游戏者”的信息传递，但 Xbox 360 对微软来说则是重要的成功，吸引了大量玩家，销量最终超过 8500 万台。

当然，人们必须考虑到这样一个事实，即今天的家用游戏机市场比 2005 年要大得多，不过 Xbox Series X|S 还在继续销售中，其生命周期才刚刚开始。