《博德之门 3》确认 2023 年正式发售，目前抢先体验中

IT之家 4 月 23 日消息，游戏《博德之门 3》于 2020 年 10 月开启抢先体验后，一直没有公布正式版发售日期，只是说在 2022 年。

而根据 Dungeons & Dragons 最新公布的一段视频描述，游戏计划于 2023 年全面发布，确定无法在 2022 年上线了。

IT之家了解到，《博德之门 3》玩家现在可以共同体验这款游戏的第一章节，其丰富内容包含 25 小时游戏流程，46000 句对话，600 多个 NPC 角色，以及 146 个法术和动作。细腻的角色创建系统将使玩家从 16 个种族和亚种以及 6 个不同职业（及其分支职业）中进行选择。

拉瑞安工作室早在 2 月份就暗示过这种情况，当时的说法是“我们的预期是《博德之门 3》将在 2023 年退出抢先体验”，现在算是确认了这一时间。

据介绍，《博德之门 3》是一部广袤的、戏剧性的、由玩家驱动的基于 D&D 5e 规则的角色扮演游戏。它内置了丰富的角色创建系统，玩家可以基于 16 种不同的 D&D 种族和亚种创建属于自己的角色，定义戏法、技能和能力，从而投入一个玩家的行动可以真正影响剧情发展的世界。

《博德之门 3》不仅会有戏剧化叙事，而且还会通过掷骰机制为整个游戏内外的关键决策去扩展拉瑞安工作室屡获殊荣的游戏叙事水平。对话中通常具有多个可选项，某些选项可能需要掷骰检定才能成功，这取决于运气以及玩家所控制的角色的属性或能力。