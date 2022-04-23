消息称波音 777X 交付时间将推迟至 2025 年初

IT之家 4 月 23 日消息，路透社援引知情人士的话透露，波音公司正准备再次推迟 777X 项目，这款机型的首批交付时间将至少推迟一年至 2025 年初。

此番延迟与这款机型最大客户阿联酋航空给出的估计一致，该公司总裁蒂姆・克拉克（Tim Clark）在 4 月 7 日对《航空日报》称，他预计在 2025 年前收到第一架波音 777X。消息人士证实了此番延迟。

航空业媒体 Air Current 当地时间周五首次报道称，预计波音将认证目标推迟到 2024 年底，或再推迟 9 至 12 个月，随后将在 2025 年交付。

IT之家了解到，波音 777X 系列是波音 777 家族当中正在研发的最新机种，自 2013 年以来一直在开发中。据公开资料，777X 将有 777-8X、777-9X 与 777-10X 三个派生型号。波音宣传这款飞机将会是全球最大及最有效率的双发动机客机。777X 将采用波音 787 的设计理念，并使用新的发动机与全新的复合材料机翼。

美国联邦航空管理局 (FAA) 在 3 月 21 日的一封信中警告波音公司称，737 MAX 10 和 777X 的现有认证时间表“已经过时，不再反映计划活动”。

波音早些时候曾表示，预计将在 2023 年底之前获得 777X 的认证，之后就可以开始交付。当被问及延迟的问题时，波音回应称，它仍然“专注于与监管机构和我们的客户透明地合作”。

波音公司还在努力在今年年底之前并在国会设定的关键安全截止日期之前获得 737 MAX 10 的批准。美国联邦航空局在 3 月份要求波音公司为 MAX 10 提供“成熟的认证时间表”。