AMD R7 5800X3D 内存性能提升，DDR4 3200 与 3800 几乎没有区别

IT之家 4 月 23 日消息，本周三，AMD 宣布 R7 5800X3D 游戏处理器正式上市，国行 3099 元。

IT之家了解到，全新的 AMD 锐龙 7 5800X3D 游戏处理器首次采用了 3D V-Cache 技术。官方表示，凭借这项行业领先的技术，AMD 锐龙 7 5800X3D 游戏处理器的游戏性能在 1080P 高设置下平均可提升 15%。

参数方面，AMD 锐龙 7 5800X3D 游戏处理器采用 7nm 制程工艺，“Zen 3”核心架构，高达 8 核 16 线程，游戏高速缓存（L2+L3）达 100MB，基础频率 3.4GHz，加速频率可达 4.5GHz。

通过之前的测试来看，AMD R7 5800X3D 在游戏性能方面与目前英特尔最强的 i7-12900K 几乎没有区别。除此之外，外媒发现 Ryzen 7 5800X3D 在内存扩展性能上似乎有点问题，就算你把 DDR4 3200 内存升级到 3800 之后也得不到太大提升。

外媒 DDR4 参数 游戏性能提升 游戏设定 Quasarzone 3200 CL22 vs 3800 CL16 +1,4% 5 Tests @ 1080p, 平均 fps TechSpot 3200 vs 3800 +1,3% 8 Tests @ 1080p, 1%lows Tom's Hardware 3200 vs 3800 +1,0% 7 Tests @ 1080p, 99%

外媒认为：得益于 3D V-Cache 的存在，所以现阶段内存变得没有之前那么重要了。 也许这对于 AMD 来说是一个优势（5800X3D 不需要搭配高级内存才能发挥出完美性能），对于升级新处理器的老平台用户来说更有价值。

《AMD R7 5800X3D 处理器评测解禁，游戏性能达到 i9-12900K 水平》