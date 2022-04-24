微软 Win11 Build 22603 出现在 GitHub，22H2（太阳谷 2）大版本更新 Dev 预览版有望到来

IT之家 4 月 24 日消息，在 2021 年 6 月推出 Windows 11 版本 21H2“太阳谷”后，微软现在正准备发布今年的重大更新 22H2，其中包括新的开始菜单选项、更好的任务栏、改进的上下文菜单、标签页文件资源管理器等。

据 Windows Latest 报道，微软现在计划向 Dev 渠道的 Windows 预览体验成员发布 22H2。来自下一个开发分支的预览版本引用已经出现在 Github 上，在 Windows Terminal 中，已经出现了 Windows 11 Build 22603.1000 版本，这表明微软正在为下一个大版本预览构建做准备。

IT之家了解到，目前 Windows 11 Dev 最新版为 22598，新曝光的版本将有一个大幅度的升级。在最新的 Dev 版本中，微软为用户带来了 Spotlight 测试 4K 桌面壁纸、Media Player 播放器资料库体验 / 性能升级等。

此外，Windows Insider 官方推特昨日通知用户，Windows 开发人员本周将无法获得“可用的候选版本”，微软表示他们已经尽力了，新版本可能会在下周早些时候到来。