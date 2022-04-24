5 人利用换新政策骗取 300 余部全新手机被刑事拘留，小米晒“传授犯罪方法罪”提醒网友

IT之家 4 月 24 日消息，河北省正定县公安局官方微博近日公布了一起利用手机换新政策实施诈骗的犯罪，抓获涉案人员 5 人。

据公告，2022 年 4 月初，正定县公安局接某电子科技公司正定仓储报警称，有人利用该公司换新政策骗取大量全新手机，给公司造成重大损失。正定县公安局对此高度重视，站在优化全县营商环境、维护企业声誉及合法权益的高度，立即组织新安刑警队、城区刑警队成立专案组，迅速投入案件侦查工作。

经办案民警大量调查摸排，固定相关证据，于近日将雷某超等 5 名犯罪嫌疑人抓获。经查，犯罪嫌疑人雷某超（男，27 岁）通过大量购进二手某知名品牌手机，由折某飞（男，34 岁）人为破坏后，再利用该公司换新政策，通过售后工作人员梁某光（男，29 岁）、马某（男，26 岁）、赵某（男，37 岁）从该公司正定仓储骗取全新手机 300 余部，涉案金额 100 余万元。

目前，该 5 名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被公安机关依法刑事拘留，案件正进一步办理中。

IT之家发现，小米法务部品牌保护组 4 月 19 日发布微博称研究了一个“传授犯罪方法罪”，还在 4 月 21 日点赞了一条微博，该微博称正定县公安局公布的案件涉及的电子科技公司就是小米，犯罪团伙大量回收小米 11 系列的二手机，然后通过非常规手段“烧 WiFi”，换新后赚取差价。

【传授犯罪方法罪】是指用语言、文字、动作、图象或者其他方法，故意向他人传授实施犯罪的具体经验和技能的行为。

“传授犯罪方法的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑。”